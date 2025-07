Terna, collocato European Green Bond da 750 milioni di euro. Richiesta 5 volte l'offerta

Terna

BNP Paribas

CaixaBank

Crédit Agricole

Intesa Sanpaolo

JPMorgan

Santander

Société Générale

UniCredit

(Teleborsa) -, gestore delle reti per la trasmissione dell'energia elettrica quotato su Euronext Milan, hasingle tranche, a tasso fisso e per un ammontare nominale pari a. L'European Green Bond prevede una durata pari a 6 anni e scadenza in data 22 luglio 2031, pagherà una cedola annuale pari al 3% e sarà emesso a un prezzo pari a 99,589%, con uno spread di 70 punti base rispetto al midswap.L'emissione, che ha ottenuto grande favore da parte del mercato, con una, è caratterizzata da un'elevata qualità e ampia diversificazione geografica degli investitori, con una significativa partecipazione di fondi ESG specializzati.Prestito obbligazionario in oggetto, sarà presentata - al momento dell'emissione - una richiesta di ammissione allagestito da Borsa Italiana.In continuità con l'emissione green lanciata lo scorso 10 febbraio 2025, quotata sul Mercato telematico delle obbligazioni (MOT) di Borsa Italiana, e con la recente costituzione del programma EMTN da 4 miliardi di euro anch'esso quotato sul MOT e approvato da CONSOB,, grazie al rinnovato ed efficiente processo di autorizzazione dei prospetti da parte di CONSOB.L'operazione è stata supportata dai seguenti istituti finanziari che hanno agito in qualità di, SMBC,