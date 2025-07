Aedes, CdA aggiorna piano. Verso AuCap da 5 milioni di euro e nuovo debito

Aedes Società Anonima Ligure per Imprese e Costruzioni per azioni

(Teleborsa) - Ildi(già Restart), ha, dopo aver preso favorevolmente atto del conseguimento di taluni obiettivi, tra cui l'acquisto, tramite la controllata Lavip, di un edificio direzionale a Genova, la valorizzazione di parte degli asset non strategici facenti parte del portafoglio immobiliare e la razionalizzazione dei costi ricorrenti per spese generali e dei costi delle locazioni passive.Il piano aggiornato prevede - fermo restando il prosieguo delle attività di efficientamento dei costi ricorrenti e di valorizzazione degli asset non strategici del gruppo - lo sviluppo e il potenziamento del business del Gruppo Aedes secondo: l'acquisizione di una società target attiva nel settore immobiliare che permetta al Gruppo di cogliere opportunità di investimento in operazioni di edilizia privata e pubblica; l'investimento in immobili commerciali a reddito; l'acquisizione di crediti non performing ipotecari con sottostanti asset immobiliari commerciali.Il management hain ciascuno dei predetti tre ambiti e, in ragione della significativa e attesa crescita del gruppo nell'arco del piano aggiornato, intende conseguentemente potenziare la struttura organizzativa aziendale.Inoltre, il management prevede di, sottoponendo all'assemblea dei soci - entro la fine dell'esercizio in corso - una proposta di conferimento di una delega al CdA per aumentare il capitale sociale per massimi 5 milioni di euro. La società "confida sul supporto dei soci anche alla luce delle evidenze e dei risultati sinora raggiunti", che saranno puntualmente all'interno della relazione semestrale al 30 giugno, e del "lavoro svolto dal management che ha riattivato il business immobiliare del gruppo nonostante le contenute risorse a propria disposizione", si legge in una nota.