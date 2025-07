DeA Capital RE e CREI vendono due complessi industriali a Madrid per 25 milioni di euro

(Teleborsa) - La joint venture tra(DeA Capital RE) e(CREI) ha annunciato ladi Classe A a Madrid, in Spagna, a una family office britannica assistita da Delin Property, per un importo di circa 25 milioni di euro.Le due proprietà, per un totale di oltre 18.000 metri quadrati di spazi locabili di alta qualità, sono situate in sotto-settori ben consolidati all'interno delle fasce industriali più centrali di Madrid. Al momento della vendita, entrambi gli asset erano interamente locati (100%) a cinque conduttori, adella regione."Questa operazione rappresenta un ulteriore traguardo nella nostra strategia volta continuamente a creare e realizzare valore nel settore immobiliare logistico europeo - hanno commentato- Siamo orgogliosi di aver portato a termine con successo la vendita di due asset di prim'ordine in Spagna attraverso questa joint venture, e confermiamo il nostro impegno a generare valore stabile e duraturo nel tempo per i nostri investitori".