Sesa, calano gli investimenti e cresce il buyback. Fabbroni: per l'M&A ci sono 35 milioni

Sesa

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nell'innovazione tecnologica e nei servizi informatici e digitali per le imprese, prevedenel nuovo piano industriale 2026-27 , inferiori rispetto ai 130 milioni di euro nel 2024-25, con un focus sulla crescita organica dopo gli investimenti effettuati negli ultimi 3-5 anni. Ledegli investimenti, saranno principalmente concentrate nel settore SSI e all'estero, con una riduzione degli investimenti legati alle operazioni di M&A rispetto al passato."L'M&A siamo convinti di continuare a farlo, anche se in misura minore rispetto al passato - ha spiegato in conferenza stampa il- Abbiamo fatto una crescita veramente importante negli ultimi quattro anni in termini di ricavi e di occupazione, quindi siamo molto focalizzati adesso nel fare anche un po' engineering e. Abbiamo un target di 80 milioni di euro di investimento, di cui circa 35 milioni legati a M&A, che è un ridimensionamento rispetto a quanto fatto finora".Ribadendo che "l'obiettivo del piano è quello certamente della crescita organica e di focalizzazione sul business core", il CEO ha detto che "undove evidentemente abbiamo delle opportunità di sviluppo del nostro perimetro operativo, soprattutto in ambito software e system integration".Il nuovo piano prevedein crescita nell'intervallo +5%/+7,5% nell'esercizio 2026 e del +5%/+7,5% nell'esercizio 2026, mentre la crescita dell'è attesa, rispettivamente, nell'intervallo +5,0%/+10,0% e +5,0%/+10,0%.La crescita dei ricaviprevede per il Business Services una crescita double digit, per il Software & System Integration (SSI) e Green VAS una crescita mid to high single digit, mentre per l'IT VAS una crescita low single digit.Guardando alle priorità strategiche, gli investimenti annuali di circa 80 milioni di euro saranno destinati a Cyber Security (allineata al regolamento NIS2), AI & Data Science, applicazioni verticali proprietarie e piattaforme digitali. Prevista anche un', con circa 1.000 specialisti e 50 progetti Data/AI previsti per l'anno fiscale 2026."Per noi l'AI e in generale i digitale enabler sono dei wave importanti perché catalizzano gli investimenti - ha detto Fabbroni - Sono driver per evolvere come organizzazione per sviluppare delle piattaforme e delle soluzioni che poi mettiamo a disposizione dei clienti, quindi per andare a mercato". In sostanza, l'non fa paura ma anzi è "un". È vero che AI e automazione "sono sempre più pervasivi", ma Sesa li intende "progressivamente adottare in tutte le nostre piattaforme digitali e verticalità per il mercato".Guardando alla divisione Digital Green VAS, che ha novembre ha visto l'importante acquisizione di GreenSun, il CEO ha detto che ha "chiuso con 344 milioni di euro, in crescita del 43% sull'anno e addirittura dell'80% del secondo semestre, peraltro una crescita influenzata dall'operazione importante di M&A grazie alla quale siamo diventati leader di questo settore. Nel quarto trimestre siamo cresciuti anche organicamente con delle crescite del 13% dei ricavi e quasi del 10% sull'EBITDA. È un settore dove - soprattutto nella prima parte dell'esercizio - abbiamo sofferto per una contrazione dei prezzi di mercato, ma questa contrazione che ci ha penalizzato nelle vendite rende ora l'energia daparticolarmente attrattiva e quindi c'è un".Parlando dell' esercizio appena concluso (ricavi a +4,6% nell'esercizio al 30 aprile, +7,6% nel secondo semestre), Fabbroni ha riconosciuto che "avevamo abituato il mercato a una crescita double digit, ma è stato un anno che mette le basi per la prossima crescita. Stiamo, parliamo infatti di crescita sostenibile". Tra l'altro, ha fatto notare, "entriamo nel nuovo esercizio con un semestre positivo e con le prospettive di proseguire la crescita con questo trend"."Gli utili sono stati in flessione in particolare nella prima parte dell'anno, con oneri finanziari che si stanno riassorbendo, quindi c'è margine per accrescere l'utile nel prossimo esercizio - ha detto il CEO - Inoltre, abbiamo confermato il dividendo a 1 euro, ma sottoporremo alla prossima assemblea un incremento del piano di buyback: abbiamo, come messaggio della fiducia nel valore che stiamo generando".