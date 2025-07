Bellini Nautica, assemblea delibera aumento di capitale da 4,1 milioni

Bellini Nautica

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore della nautica di lusso, comunica che si è svolta in data odierna l’Assemblea – in sede totalitaria - dei soci della, al fine di deliberare un aumento di capitale scindibile e composto di: una tranche gratuita e in opzione, sottoscritta da Bellini Nautica per Euro 130.000 a titolo di capitale, senza sovrapprezzo (“Prima Tranche”), liberata mediante utilizzo della riserva per versamenti in conto futuro aumento capitale effettuati dalla Società; il socio di minoranza ha rinunciato al proprio diritto di sottoscrizione in sede assembleare; una tranche a pagamento riservata a selezionati investitori terzi per Euro 115.000 a titolo di capitale, oltre Euro 3.985.000 a titolo di sovrapprezzo (“Seconda Tranche”), integralmente sottoscritta e liberata in denaro.mediante l’Aumento di Capitale, spiega una nota, sono destinati a supportare lo sviluppo di Bellini Yacht e della sua gamma di imbarcazioni a marchio proprio, nonché alla valorizzazione del brand Bellini Yacht e all’espansione in nuovi mercati a livello globale e all’ingresso in nuovi segmenti.Gli investitori, nel contesto della Seconda Tranche, hanno assunto un impegno di lock-up pari a 36 mesi decorrenti dall’esecuzione dell’Aumento di Capitale. A favore di Bellini Nautica è previsto un diritto di trascinamento.Dall’altra parte Bellini Nautica ha concesso a ciascun investitore un’opzione di vendita esercitabile nel periodo compreso tra il terzo anniversario della data di esecuzione dell’Aumento di Capitale e il dodicesimo mese decorrente da tale data. Il prezzo dell’opzione di vendita potrà essere corrisposto da Bellini Nautica mediante trasferimento della proprietà di azioni Bellini Nautica anche di nuova emissione e a valori di mercato.L'odierna Assemblea dei soci della Bellini Yacht ha altresì approvato, prevedendo l’inserimento di una clausola di gradimento in caso di futuri trasferimenti di quote.A seguito dell’Aumento di Capitale il capitale di Bellini Yacht è suddiviso tra Bellini Nautica con una partecipazione pari al 65,22% e n. 5 soci di minoranza che detengono complessivamente il restante 34,78%.ha commentato: "Abbiamo presentato la prima imbarcazione della gamma Bellini Yacht meno di un anno fa, riscuotendo unche ci ha permesso di porre basi solide sul mercato e crescere subito con il secondo modello. Oggi, poter contare sulla fiducia di imprenditori e visionari nei rispettivi ambiti rappresenta per noi un motivo di grande orgoglio e responsabilità. Questa operazione si inserisce in un percorso di ulteriore valorizzazione del nostro gruppo, a beneficio di tutti i piccoli e grandi investitori che hanno scelto di credere nella nostra visione. Ora disponiamo di tutti gli strumenti perin modo ancora più strutturato e rapido - obiettivi che sono da sempre chiari: ampliare la gamma, rafforzare il brand e la rete globale, aprirci a nuovi segmenti di mercato".