Borse europee positive con focus sulle trimestrali. A Milano bene Moncler e Leonardo

(Teleborsa) -, con il FTSE MIB che mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente, cone ai dati macroeconomici. Dopo che ieri sera il gigante dello streamingha alzato la guidance dopo una trimestrale superiore alle attese, il produttore svedese di elettrodomestici Electrolux ha registrato un aumento più consistente del previsto degli utili del secondo trimestre, mentre il marchio di lusso britannicoha detto che le sue vendite trimestrali comparabili nei negozi sono scese meno della previsioni degli analisti.Sul, nessuna sorpresa daia giugno 2025, che registrano un incremento mensile dello 0,1% e un calo annuale dell'1,3%. In Italia a maggio è tornata a diminuire la produzione nelle costruzioni, così come in Eurozona. Sempre in Eurozona, l'avanzo delle partite correnti è salito a 32 miliardi di euro a maggio.Negli USA, il mercato del lavoro statunitense mostra pochi segnali di indebolimento. Pertanto, la Fed ha pochi motivi per tagliare i tassi di interesse, nonostante le pressioni dell'amministrazione Trump. Tuttavia,, membro del consiglio dei governatori della Federal Reserve, ritiene del FOMC di 25 punti base tra due settimane".Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a quota 1,164. Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a 3.351,3 dollari l'oncia. Il(Light Sweet Crude Oil), in aumento (+0,91%), raggiunge 68,16 dollari per barile.In lieve rialzo lo, che si posiziona a +87 punti base, con un timido incremento di 1 punti base, con ilpari al 3,49%.giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,36%, seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,34%, e piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,57%.Lieve aumento per la, che mostra sulun rialzo dello 0,62%; sulla stessa linea, ilfa un piccolo salto in avanti dello 0,59%, portandosi a 42.923 punti. Leggermente positivo il(+0,22%); con analoga direzione, in frazionale progresso il(+0,5%).Tra lea grande capitalizzazione, buona performance per, che cresce del 2,37%. Sostenuta, con un discreto guadagno del 2,23%. Buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dell'1,84%. Ben impostata, che mostra un incremento dell'1,80%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,99%. Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,88%.Tra i(+1,75%),(+1,68%),(+1,47%) e(+1,34%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,43%. Sottotonoche mostra una limatura dell'1,16%. Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia. Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,68%.