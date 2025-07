Burberry, vendite comparabili scendono meno delle attese nel primo trimestre

Burberry

(Teleborsa) -, big del lusso britannico, ha comunicato che ledell'anno fiscale 2026 (al 28 giugno 2025) sono. Secondo un consensus fornito dalla società, gli analisti si aspettavano che il gruppo registrasse un calo del 3% delle vendite comparabili per il trimestre aprile-giugno.L'impatto negativo dello spazio sull'area di business è stato negativo dell'1%, con un calo del 2% delle vendite al dettaglio a tassi di cambio costanti. Il cambio valuta ha rappresentato un fattore negativo del 4% nel trimestre, con il fatturato al dettaglio che si è attestato aLe vendite al dettaglio comparabili sono: l'area EMEIA è cresciuta dell'1%, sostenuta dalla spesa locale che ha compensato il calo dovuto al turismo; le Americhe sono cresciute del 4%, sostenute dalla crescita dei nuovi clienti; la Cina è diminuita del 5%, mentre la Cina continentale ha registrato un calo del 4%; l'area Asia-Pacifico è scesa del 4%, con una performance difficile in Giappone, parzialmente compensata dalla crescita in Corea del Sud."Nell'ultimo anno, siamo passati dalla stabilizzazione del business alla spinta verso Burberry Forward con fiducia - ha commentato il- Il miglioramento delle vendite comparabili del primo trimestre, la solidità delle nostre categorie principali e l'aumento della desiderabilità del marchio ci danno. La nostra collezione Autunno 2025 sta riscuotendo un'ottima accoglienza da parte di una vasta clientela del lusso fin dal suo arrivo nei negozi. Sebbene il contesto esterno rimanga difficile e siamo ancora nelle fasi iniziali della nostra trasformazione, siamo incoraggiati dai primi progressi che stiamo iniziando a vedere".In merito alle prospettive per l'esercizio 2026, l'azienda ha detto di essere "". Quest'anno l'obiettivo è "consolidare i progressi iniziali compiuti nel riaccendere la voglia di marchio, requisito fondamentale per la crescita del fatturato. Nel primo semestre continuiamo a dare priorità agli investimenti e prevediamo che l'impatto delle nostre iniziative si rafforzerà nel corso dell'anno. Otterremo un miglioramento del margine con un'attenzione costante alla semplificazione, alla produttività e al flusso di cassa. Continuiamo a essere fiduciosi di aver posizionato l'azienda per un ritorno a una crescita sostenibile e redditizia".