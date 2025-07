Altea Green Power-Innovatec, accordo commerciale per compravendita e co-sviluppo di progetti fotovoltaici in Italia

Altea Green Power

(Teleborsa) -, azienda quotata su Euronext STAR Milan e attiva nello sviluppo e realizzazione di impianti per la produzione di energia rinnovabili, e, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nei settori dell'efficienza energetica e della sostenibilità ambientale, hanno firmato unfinalizzato all’acquisto da parte di Altea Green Power di progetti nel settore della produzione di energia da fonti rinnovabili, in particolare impianti fotovoltaici sul territorio italiano.In particolare, Altea Green Power potrà acquisire dalladi Innovatec progetti, sia già autorizzati che in fase avanzata di sviluppo, riconoscendo ad Innovatec un valore coerente con le condizioni di mercato. Inoltre, per i progetti in fase di sviluppo è previsto che AGP e Innovatec firmino specifici accordi di co-sviluppo. In aggiunta all’acquisizione di progetti autorizzati e agli accordi di co-sviluppo, è prevista la possibilità per AGP di acquisire, da Innovatec, impianti "Chiavi in Mano (turnkey)", realizzati attraverso la sinergia tra Innovatec e la controllata di quest’ultima, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel mercato delle energie rinnovabiliper le attività di cui sopra, saranno stabiliti di volta in volta con specifici e separati accordi in relazione alle condizioni di mercato.Altea Green Power, attraverso questo accordo potrà accelerare ilche prevede la realizzazione di impianti fotovoltaici propri in qualità di(IPP). La realizzazione di impianti Fotovoltaici Propri, come comunicato nel Business Plan 2024-2028, rappresenta l’affiancamento di un’attività Industry al core business aziendale. La strategia prevede lo sviluppo e la successiva costruzione di impianti fotovoltaici di proprietà per una potenza totale di circain un’ottica di medio periodo.L’accordo per Innovatec rientra nell'ambito delle strategie di crescita indicate nelche prevedono lo sviluppo e gestione della pipeline di progetti fotovoltaici attualmente in capo al Gruppo allo scopo di valorizzazione sia tramite cessione a terzi ante e/o post costruzione in logica turn key, sia tramite la gestione in modalità asset management mantenendo la proprietà e/o la gestione degli impianti a fonti rinnovabili distribuendo l’energia prodotta."Questo accordo rappresenta un tassello fondamentale nella nostra strategia di sviluppo industriale nel settore delle energie rinnovabili, consentendoci di accelerare nel piano di realizzazione di impianti fotovoltaici di proprietà – ha commentato, Amministratore Delegato di Altea Green Power –. Grazie a un approccio modulare e flessibile, potremo operare su progetti in diverse fasi autorizzative, accedendo a una pipeline qualificata e coerente con i nostri obiettivi di crescita sostenibile. La collaborazione con Innovatec valorizza il know-how e le competenze distintive di entrambe le realtà, rafforzando la nostra capacità di generare valore lungo tutta la filiera. Guardiamo a questa partnership come a un’opportunità concreta per contribuire in modo misurabile alla transizione energetica nazionale"."L’accordo con Altea Green Power è una concreta dimostrazione della nostra capacità di generare valore attraverso lo sviluppo autorizzativo, industriale e operativo dei nostri asset – ha aggiunto, Amministratore Delegato di Innovatec – Siamo certi che questa sinergia possa produrre benefici industriali e finanziari di rilievo per entrambe le parti".