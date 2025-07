AT&T, secondo trimestre robusto con ricavi a 30,8 miliardi e utile in crescita

AT&T

(Teleborsa) -ha registrato nel secondo trimestre 2025 ricavi consolidati per, in crescita del 3,5% rispetto ai 29,8 miliardi dello stesso periodo 2024. L’è salito a 4,9 miliardi (da 3,9 miliardi), corrispondente a un EPS diluito di 0,62 (+26%) e un EPS rettificato di 0,54 (+6%).Robusto anche ilcon undi 6,5 miliardi e un EBITDA rettificato di 11,7 miliardi. A livello di, il trimestre ha registrato 9,8 miliardi di flusso operativo e 4,4 miliardi di free cash flow, mentre glihanno raggiunto 5,1 miliardi.Dal, AT&T ha registrato 401 mila nuovi clienti postpaid, con unstabile allo 0,87%, e 243 mila adesioni a. I ricavi dasono cresciuti del 3,5%, mentre quelli da fibra consumer del 18,9% about.att.com. Inoltre, la cessione della partecipazione residua del 70% ina TPG, conclusa il 2 luglio, ha aumentato le liquidità.AT&T ha inoltre fatto sapere che beneficerà di unstimato in 1,5–miliardi nel 2025 grazie all’iniziativa "One Big Beautiful Bill Act" del presidente Trump, vantaggio che l'azienda ha annunciato sarà reinvestito nella, con l’obiettivo di accelerare la copertura in fibra da 30 a 50 milioni di abitazioni entro il 2030.L'operatore statunitense di telecomunicazioni ha poi aggiornatoprevedendo una crescita dei ricavi da servizi in singola cifra bassa e un EBITDA rettificato in crescita uguale o maggiore al ?3%. Per quanto riguarda il Free cash flow per il 2025 AT&T prevede un flusso di cassa libero nel range "low-to-mid $16 miliardi", e stime successive di 18 miliardi o più nel 2026 e 19? miliardi o più nel 2027, escludendo le componenti di DIRECTV Stock Titan. Gli investimenti in conto capitale sono attesi invece tra 22–22,5?miliardi nel 2025, con un incremento a 23–miliardi annui nel biennio successivo. Per quanto riguarda, infine, l'EPS rettificato per il 2025 è prevista una forchetta tra 1,97 dollari e $2,07 dollari con un’accelerazione verso una crescita a doppia cifra percentuale entro il 2027."Stiamo vincendo in un mercato altamente competitivo, con le più grandi reti wireless e in fibra del paese. I clienti scelgono sempre più AT&T perché disponiamo della migliore tecnologia e delle migliori opzioni per la connettività wireless e a banda larga, supportate dalla Garanzia AT&T – ha dichiarato, Presidente e CEO di AT&T –. I traguardi raggiunti in questo trimestre – dal superamento di oltre 30 milioni di sedi clienti con fibra ottica e superando il milione di clienti AT&T Internet Air, al nostro accordo per l'acquisizione di quasi tutte le attività in fibra ottica di Lumen per i mercati di massa – rafforzano il portafoglio di connettività migliore e leader del settore".