Siemens, conti in crescita nel quarto trimestre e proposto dividendo in aumento a 5,35 euro

(Teleborsa) - La tedesca Siemens
ha alzato il velo sui risultati del quarto trimestre 2025 da cui emerge un fatturato
cresciuto del 6% su base comparabile
, escludendo gli effetti di cambio e di portafoglio; gli ordini comparabili
sono aumentati in tutte le attività industriali, ad eccezione di Mobility, che aveva registrato un volume nettamente superiore grazie agli ordini di grandi dimensioni nel quarto trimestre dell'anno fiscale 2024; di conseguenza, gli ordini per Siemens
sono complessivamente diminuiti dell'1% su base annua. Su base nominale
, il fatturato
è aumentato del 3% a 21,4 miliardi di euro e gli ordini
sono diminuiti del 4% a 21,9 miliardi; il rapporto book-to-bill è stato di 1,02.
L'utile del settore industriale
è aumentato del 2% a 3,2 miliardi, con un margine di profitto del 15,3%. L'utile netto
è diminuito del 13% a 1,8 miliardi; L'utile base per azione
(EPS) corrispondente è stato di 2,07 euro, mentre l'EPS prima dell'allocazione del prezzo di acquisto
(EPS pre PPA) è stato di 2,30 euro; gli effetti relativi ad Altair e Dotmatics hanno gravato sull'EPS pre PPA di 0,21 euro.
Attestandosi a 5,3 miliardi, il flusso di cassa libero
da attività operative continuative e discontinue ha raggiunto il livello più alto mai raggiunto in un trimestre.
Nell'intero 2025, su base comparabile
, gli ordini
sono cresciuti del 6% e la crescita del fatturato del 5% "ha soddisfatto le nostre previsioni", ha osservato la società. Su base nominale
, gli ordini
sono aumentati del 5% a 88,4 miliardi e il fatturato
è aumentato del 4% a 78,9 miliardi, per un rapporto book-to-bill di 1,12.
L'utile del settore industriale
è cresciuto del 3%, raggiungendo il livello record di 11,8 miliardi. L'utile netto
è salito del 16%, raggiungendo il massimo storico di 10,4 miliardi; l'EPS base
corrispondente è aumentato a 12,25 euro e l'EPS pre PPA
ha raggiunto 12,95 euro. Escludendo l'utile derivante dalla vendita di Innomotics e gli effetti relativi ad Altair e Dotmatics, che complessivamente ammontano a 2,23 euro per azione, l'utile per azione (EPS) pre-PPA è stato di 10,71 euro, "rispettando quindi anche le nostre previsioni", ha aggiunto l'azienda.
Il flusso di cassa libero
da attività operative continuative e discontinue per l'anno fiscale 2025 è aumentato significativamente, raggiungendo il livello record di 10,8 miliardi.
Il management propone di aumentare il dividendo
da 5,20 euro dell'anno precedente a 5,35 euro per azione.
Per il 2026
, "prevediamo che il contesto economico globale si stabilizzerà e che la crescita del PIL globale rimarrà vicina al livello dell'anno precedente" ha segnalato il management che stima inoltre che "gli effetti valutari negativi graveranno notevolmente sui tassi di crescita nominali in termini di volume, nonché sugli utili delle nostre attività industriali e sull'utile per azione (EPS)".
Per l'anno fiscale 2026, Digital Industries
prevede una crescita comparabile dei ricavi, al netto degli effetti di cambio e di portafoglio, compresa tra il 5% e il 10% e un margine di profitto compreso tra il 15% e il 19%. Smart Infrastructure
prefigura una crescita comparabile dei ricavi compresa tra il 6% e il 9% e un margine di profitto compreso tra il 18% e il 19%. Mobility
prevede una crescita comparabile dei ricavi compresa tra l'8% e il 10% e un margine di profitto compreso tra l'8% e il 10%.
Per il Gruppo Siemens
, "prevediamo una crescita del fatturato comparabile compresa tra il 6% e l'8% e un rapporto book-to-bill superiore a 1". "Sulla base della prevista crescita redditizia delle nostre attività industriali e dei notevoli oneri derivanti dagli effetti valutari", l'azienda prevede un EPS base derivante dall'utile netto prima dell'allocazione del prezzo di acquisto compreso tra 10,40 e 11,00 euro.