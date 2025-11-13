Siemens, conti in crescita nel quarto trimestre e proposto dividendo in aumento a 5,35 euro

Siemens

(Teleborsa) - La tedescaha alzato il velo sui risultati del quarto trimestre 2025 da cui emerge uncresciuto del 6% su, escludendo gli effetti di cambio e di portafoglio; glisono aumentati in tutte le attività industriali, ad eccezione di Mobility, che aveva registrato un volume nettamente superiore grazie agli ordini di grandi dimensioni nel quarto trimestre dell'anno fiscale 2024; di conseguenza, glisono complessivamente diminuiti dell'1% su base annua. Su, ilè aumentato del 3% a 21,4 miliardi di euro e glisono diminuiti del 4% a 21,9 miliardi; il rapporto book-to-bill è stato di 1,02.L'è aumentato del 2% a 3,2 miliardi, con un margine di profitto del 15,3%. L'è diminuito del 13% a 1,8 miliardi; L'(EPS) corrispondente è stato di 2,07 euro, mentre l'(EPS pre PPA) è stato di 2,30 euro; gli effetti relativi ad Altair e Dotmatics hanno gravato sull'EPS pre PPA di 0,21 euro.Attestandosi a 5,3 miliardi, ilda attività operative continuative e discontinue ha raggiunto il livello più alto mai raggiunto in un trimestre.Nell'intero 2025, su, glisono cresciuti del 6% e la crescita del fatturato del 5% "ha soddisfatto le nostre previsioni", ha osservato la società. Su, glisono aumentati del 5% a 88,4 miliardi e ilè aumentato del 4% a 78,9 miliardi, per un rapporto book-to-bill di 1,12.L'è cresciuto del 3%, raggiungendo il livello record di 11,8 miliardi. L'è salito del 16%, raggiungendo il massimo storico di 10,4 miliardi; l'corrispondente è aumentato a 12,25 euro e l'ha raggiunto 12,95 euro. Escludendo l'utile derivante dalla vendita di Innomotics e gli effetti relativi ad Altair e Dotmatics, che complessivamente ammontano a 2,23 euro per azione, l'utile per azione (EPS) pre-PPA è stato di 10,71 euro, "rispettando quindi anche le nostre previsioni", ha aggiunto l'azienda.Ilda attività operative continuative e discontinue per l'anno fiscale 2025 è aumentato significativamente, raggiungendo il livello record di 10,8 miliardi.Il management propone dida 5,20 euro dell'anno precedente a 5,35 euro per azione.Per il, "prevediamo che il contesto economico globale si stabilizzerà e che la crescita del PIL globale rimarrà vicina al livello dell'anno precedente" ha segnalato il management che stima inoltre che "gli effetti valutari negativi graveranno notevolmente sui tassi di crescita nominali in termini di volume, nonché sugli utili delle nostre attività industriali e sull'utile per azione (EPS)".Per l'anno fiscale 2026,prevede una crescita comparabile dei ricavi, al netto degli effetti di cambio e di portafoglio, compresa tra il 5% e il 10% e un margine di profitto compreso tra il 15% e il 19%.prefigura una crescita comparabile dei ricavi compresa tra il 6% e il 9% e un margine di profitto compreso tra il 18% e il 19%.prevede una crescita comparabile dei ricavi compresa tra l'8% e il 10% e un margine di profitto compreso tra l'8% e il 10%.Per il, "prevediamo una crescita del fatturato comparabile compresa tra il 6% e l'8% e un rapporto book-to-bill superiore a 1". "Sulla base della prevista crescita redditizia delle nostre attività industriali e dei notevoli oneri derivanti dagli effetti valutari", l'azienda prevede un EPS base derivante dall'utile netto prima dell'allocazione del prezzo di acquisto compreso tra 10,40 e 11,00 euro.