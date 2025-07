Energy Time, debutto in Borsa il 24 luglio dopo aver raccolto 5 milioni di euro

(Teleborsa) -, attiva nel settore delle energie rinnovabili nel ruolo di D-EPC-OM (Development, Engineering, Procurement, Construction, Operation & Maintenance) e in particolare sul segmento fotovoltaico, hadelle proprie azioni ordinarie su, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana. L'inizio delle negoziazioni è previsto giovedì 24 luglio 2025."La strategia di sviluppo futuro e le risorse raccolte saranno indirizzate al rafforzamento della capacità operativa del Gruppo per far fronte alla crescente pipeline di commesse - mediante l'assunzione di personale specializzato e l'ampliamento delle attrezzature tecniche -, all'apertura di nuove basi logistiche nonché all'attuazione di una politica di M&A e partnership industriali volte a rafforzare il posizionamento competitivo lungo tutta la filiera e ampliare l'ambito di operatività sempre legato alle energie rinnovabili", ha commentatoAl 31 dicembre 2024 Energy Time ha registrato unpari a 17,7 milioni di euro, quasi raddoppiato rispetto a 9 milioni del 2023 (+95,8% y/y), condel 18,5% (3,3 milioni), in aumento rispetto al 13,6% dell'esercizio precedente (1,3 milioni) e un utile di esercizio pari a 1,6 milioni, triplicato rispetto a 0,5 milioni del 2023.Negli ultimi anni Il Gruppo ha dato avvio a un'importante accelerazione nell'operatività e, al 30 aprile 2025, dispone di uncomplessivo di 237 MWp di potenza di impianti fotovoltaici per un controvalore di circa 124 milioni, da completarsi entro il 2027.L'ammissione alle negoziazioni è avvenuta con il, di complessive 1.562.500 azioni ordinarie, di cui 1.359.000 di nuova emissione e 203.500 azioni ordinarie che saranno collocate nell'ambito dell'esercizio dell'opzione di over-allotment, concessa dall'azionista di maggioranza Keep Calm a Integrae SIM, in qualità di Global Coordinator. Si precisa che la domanda generata da primari investitori istituzionali qualificati italiani ed esteri è risultata superiore di circa 2,5 volte l'offerta, superando ampiamente la cifra di 11 milioni.Ilunitario delle azioni è definito in 3,20 euro, per unpari a 5.000.000 euro (di cui 4.348.800,00 euro in aumento di capitale e 651.200 euro derivante dall'eventuale esercizio dell'opzione di greenshoe in aumento di capitale, concessa a Integrae SIM) e una inizio negoziazioni pari a 25 milioni di euro (considerando le azioni ordinarie, le azioni a voto plurimo e assumendo l'integrale esercizio dell'opzione greenshoe). Il flottante, calcolato sulle azioni ordinarie oggetto di ammissione alle negoziazioni, è pari 21,37% (23,81% assumendo l'integrale esercizio dell'opzione greenshoe).Ad esito del collocamento istituzionale e prima dell'eventuale esercizio dell'opzione greenshoe, ildi Energy Time sarà pari a 1.521.800 euro e sarà composto da 6.359.000 azioni ordinarie e da 1.250.000 azioni a voto plurimo (che danno diritto a 5 voti ciascuna e non sono ammesse alla negoziazione su Euronext Growth Milan) prive di valore nominale.