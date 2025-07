Equinor, utile in calo nel secondo trimestre. Nuovo buyback da 1,27 miliardi di dollari

Equinor

(Teleborsa) -, azienda norvegese del petrolio controllata dallo stato, ha registrato unaequity totale di 2.096 milioni di barili di petrolio equivalente al giorno nel secondo trimestre, in aumento del 2% rispetto ai 2.048 milioni di barili di petrolio equivalente dello stesso trimestre dell'anno scorso.La società ha registrato undi 6,53 miliardi di dollari e di 1,74 miliardi di dollarinel secondo trimestre del 2025. I risultati sono influenzati dal calo dei prezzi dei liquidi, parzialmente compensato dall'aumento dei prezzi del gas e dalla maggiore produzione. L'utile netto è sceso a 1,32 miliardi di dollari dagli 1,87 miliardi dello stesso trimestre dell'anno precedente.L'di 5,72 miliardi di dollari è in calo rispetto ai 7,66 miliardi di dollari dello stesso trimestre dell'anno precedente. Tale risultato è influenzato da unadi 955 milioni di dollari dovuta a modifiche normative che hanno causato la perdita di sinergie da futuri progetti eolici offshore e una maggiore esposizione alle tariffe. Di questi, 763 milioni di dollari sono relativi al progetto Empire Wind 1/South Brooklyn Marine Terminal e la parte restante è relativa al contratto di locazione Empire Wind 2."Siamo sulla, in linea con le nostre previsioni - ha commentato il- La solida performance operativa e il raggiungimento del plateau da parte di Johan Castberg sono fattori chiave di questo trimestre. Negli attuali mercati volatili, continuiamo a impegnarci per essere un fornitore di energia a lungo termine per l'Europa.""Lo scorso anno abbiamo rafforzato il nostro portafoglio di gas onshore negli Stati Uniti e questo ha creato un valore sostanziale in questo trimestre, con un aumento del 50% della produzione di gas a prezzi quasi l'80% superiori rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso - ha aggiunto -e lo sviluppo del progetto Empire Wind 1 è di nuovo in fase di esecuzione. Abbiamo raggiunto la chiusura finanziaria per i progetti eolici offshore Baltyk 2 e 3 in Polonia a condizioni favorevoli, contribuendo a ottenere ottimi rendimenti."Il board ha deliberato unin contanti di 0,37 dollari per azione per il secondo trimestre del 2025, in linea con quanto comunicato al Capital Markets Update di febbraio.Ladi capitale prevista per il 2025 è di 9 miliardi di dollari, incluso un programma di riacquisto di azioni proprie fino a 5 miliardi di dollari. Il board ha deciso di avviare una terza tranche del programma diproprie per un importo massimo di 1,265 miliardi di dollari. La tranche avrà inizio il 24 luglio e terminerà entro e non oltre il 27 ottobre 2025. La seconda tranche del programma di riacquisto di azioni proprie per il 2025 si è conclusa il 17 luglio 2025, per un importo totale di 1,265 miliardi di dollari.