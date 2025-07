UniCredit, Orcel: puntiamo a uscita completa da settore retail russo entro prima metà 2026

UniCredit

Banco BPM

(Teleborsa) -sta procedendo con una "e abbiamo costantemente mantenuto questo impegno". Lo ha affermato ilnella conference call sui risultati record del secondo trimestre 2025 , arrivati all'indomani della decisione di ritirare l'offerta su"Questo trimestre segna un altro passo avanti in questo percorso, poiché- ha spiegato - I depositi locali sono diminuiti del 31% nel trimestre, raggiungendo circa 1 miliardo, pari allo 0,5% dei depositi di gruppo, con una compressione totale dell'88% rispetto al primo trimestre del 2022"."I prestiti locali netti sono diminuiti del 19% nel trimestre, raggiungendo gli 800 milioni, meno dello 0,5% dei prestiti di gruppo, meno dell'89% rispetto al primo trimestre del 2022 - ha continuato - I prestiti transfrontalieri rimangono stabili e su livelli minimi; sono diminuiti del 94% dal primo trimestre 2022 e raggiungeranno lo zero entro la fine. Isono diminuiti del 17% in questo trimestre, raggiungendo i 6,4 miliardi, in calo del 75% rispetto al primo trimestre 2022. Questi sono orastatunitensi".Inoltre, "abbiamo, passando da circa 130 punti di business su un CET1 del 14% a 78 punti su un CET1 del 16,2%". Quindi, "rimaniamo pienamente conformi agli obiettivi applicabili della BCE e continueremo in modo disciplinato la compressione del business. Puntiamo inoltre a un'".