Apertura contrastata a Wall Street, focus su dazi e trimestrali

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

telecomunicazioni

informatica

beni di consumo secondari

materiali

energia

Blackstone

Honeywell

Nike

Visa

Microsoft

Dow

IBM

Honeywell International

United Health

T-Mobile US

MongoDB

Alphabet

Alphabet

ON Semiconductor

Tesla Motors

Honeywell International

Microchip Technology

(Teleborsa) - Si muove in frazionale ribasso Wall Street, con ilche sta lasciando sul parterre lo 0,66%, mentre, al contrario, giornata senza infamia e senza lode per l', che rimane a 6.367 punti. In moderato rialzo il(+0,22%); pressoché invariato l'(+0,2%).In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti(+1,17%) e(+0,44%). Nel listino, i settori(-1,00%),(-0,78%) e(-0,50%) sono tra i più venduti.Apertura cauta di Wall Street, senza direzione dopo che i paesi dell' hanno approvato "con una schiacciante maggioranza" le contromisure che la Commissione propone per l'ipotesi di un mancato accordo suicon gli Usa. Un portavoce della Commissione, Olof Gill, ha puntualizzando che al momento "l'Ue continua a impegnarsi intensamente con gli Usa a livello tecnico e politico sul negoziato su cui ci siamo focalizzati".Prosegue intanto la stagione delle trimestrali. Questa mattina è stato il turno di, il più grande gestore mondiale di asset alternativi come private equity e real estate, che ha comunicato un utile netto di 1,6 miliardi di dollari per il secondo trimestre del 2025 (vs 0,9 miliardi un anno fa) e di 2,8 miliardi di dollari YTD. L'utile netto attribuibile a Blackstone è stato di 764 milioni di dollari nel trimestre (vs 444 milioni un anno fa) e di 1,4 miliardi di dollari YTD., una delle più grandi aziende multinazionali conglomerate statunitensi, ha invece chiuso il secondo trimestre del 2025 con una crescita del fatturato dell'8% asu base annua e una crescita organica del 5%, trainata da una crescita organica a due cifre nei settori difesa, spazio e UOP. L'è aumentato del 7% e l'utile di segmento dell'8%, raggiungendo i 2,4 miliardi di dollari, trainato dalla crescita del settore Building Automation.Sul calano, contro le attese per un aumento, le richieste di sussidio alla disoccupazione negli USA . Nella settimana al 19 luglio, i "" sono risultati pari a, in calo di 4 mila unità rispetto ai 221 mila della settimana precedente. Gli analisti si aspettavano una lettura di 227 mila unità. Giungono inoltre segnali negativi per la crescita dell'attività economica americana . L'indice FED Chicago sull'attività nazionale (CFNAI) è pari aa giugno 2025 rispetto ai -0,16 punti di maggio (rivisto da un preliminare di -0,28).Tra i(+1,80%),(+0,97%) e(+0,67%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -10,20%.In perdita, che scende del 7,91%.Pesante, che segna una discesa di ben -5,86 punti percentuali.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,54%.Al top tra i, si posizionano(+5,35%),(+4,07%),(+3,45%) e(+3,33%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -7,84%.Seduta negativa per, che scende del 7,47%.Sensibili perdite per, in calo del 5,86%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 3,19%.