Chiusura mista per le Borse europee. A Milano tonfi di STM e Moncler

Deutsche Bank

BNP Paribas

Roche

Nestle

STM

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

Prysmian

Unicredit

Recordati

Ferrari

STMicroelectronics

Moncler

Stellantis

Saipem

Banca Generali

Acea

NewPrinces

CIR

Cementir

Mondadori

Fincantieri

WIIT

(Teleborsa) -, guidate dall'IBEX sulla forza dei Bancari e seguito dal FTSE 100, dopo trimestrali superiori alle attese, mentre termina sotto la parità Piazza Affari. La, dove spiccano le performance positive delle banche con. Bene anche, che ha riportato un utile operativo migliore del previsto nel primo semestre, mentre è in rosso, dopo che ha annunciato una revisione strategica delle sue attività nel settore delle vitamine. A Milano si registra il crollo di, dopo la sua prima perdita trimestrale in oltre un decennio.Dopo otto tagli consecutivi, la, a fronte di uno scenario poco variato rispetto alle proiezioni di giugno e di un contesto ancora condizionato da scarsa visibilità sul fronte dell'evoluzione delle trattative commerciali tra UE e Stati Uniti. La presidente Christine Lagarde in conferenza stampa ha più volte ripetuto la forward guidance: soprattutto nelle attuali condizioni caratterizzate da eccezionale incertezza, l'oseguendo un approccio guidato dai dati.Sul fronte macroeconomico, ina luglio ilmanifatturiero si è attestato a 49,8 (come atteso e contro 49,5 precedente), quello dei servizi a 51,2 (contro 50,6 atteso e 50,5 precedente) e quello composito a 51 (contro 50,7 atteso e 50,6 precedente).Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,177. Sessione debole per l', che scambia con un calo dello 0,43%. Il(Light Sweet Crude Oil) continua la sessione in rialzo e avanza a 66,14 dollari per barile.In lieve rialzo lo, che si posiziona a +85 punti base, con un timido incremento di 1 punti base, con ilpari al 3,47%.piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,23%, denaro su, che registra un rialzo dello 0,85%, e si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,41%.Prevale la cautela in chiusura a, con ilche archivia la seduta con un leggero calo dello 0,24%; sulla stessa linea, cede alle vendite il, che chiude a 43.129 punti. Pressoché invariato il(-0,04%); negativo il(-0,85%).Tra lea grande capitalizzazione, bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso del 3,23%. Buona performance per, che cresce dell'1,74%. Sostenuta, con un discreto guadagno dell'1,69%. Buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dell'1,57%.Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -16,63%. In apnea, che arretra del 5,84%. Tonfo di, che mostra una caduta del 4,13%. Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,57%.del FTSE MidCap,(+2,46%),(+2,43%),(+2,15%) e(+1,90%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -9,47%. Soffre, che evidenzia una perdita del 3,04%. Preda dei venditori, con un decremento del 2,94%. Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,79%.