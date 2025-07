Azionario europeo in rosso con qualche trimestrale deludente, galleggia Milano

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, dopo utili deludenti nel settore dei Beni di Consumo (Puma ha tagliato le stime annuali a causa della domanda debole e Volkswagen ha rivisto al ribasso le proprie previsioni per l'anno sui margini operativi), mentre si guarda agli appuntamenti della prossima settimana: la riunione della Fed e la scadenza del 1° agosto per i dazi.Sul, la fiducia dei consumatori inè rimbalzata a luglio, mentre è peggiorato il sentiment delle imprese dopo due mesi consecutivi di crescita, secondo i dati diffusi stamattina da Istat. Ina giugno l'M3 ha rallentato la sua crescita annua a +3,3% a/a, ma il credito verso famiglie e imprese è risultato in espansione. Ina luglio l'indice IFO è salito a 88,6 punti da 88,4 (contro attese pari a 89), con progressi modesti sia per la situazione corrente che per le aspettative.Dopo una pausa ampiamente attesa sui tassi di interesse da parte della BCE, la, affermando i) che la crescita economica dell'eurozona potrebbe essere "leggermente migliore" del previsto grazie all'anticipo delle esportazioni in vista degli aumenti tariffari, al rafforzamento dei consumi e degli investimenti privati, all'aumento dei redditi reali e a condizioni di finanziamento più favorevoli, e ii) che, con un'inflazione attualmente al 2% su base annua, l'istituzione è "in una buona posizione per aspettare e vedere"."Mantenere i tassi ai livelli attuali ha senso e il", ha dichiarato stamattina il membro del Consiglio direttivoin un'intervista a Bloomberg, aggiungendo che "nella congiuntura attuale, una politica monetaria ferma è appropriata".L'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,173. Vendite diffuse sull', che continua la giornata a 3.336 dollari l'oncia. Sessione debole per il(Light Sweet Crude Oil), che scambia con un calo dello 0,68%.Lieve miglioramento dello, che scende fino a +84 punti base, con un calo di 1 punti base, mentre ilsi attesta al 3,50%.piccola perdita per, che scambia con un -0,63%, tentenna, che cede lo 0,37%, e trascurata, che resta incollata sui livelli della vigilia.Seduta in lieve rialzo per, con il, che avanza a 40.688 punti, mentre, al contrario, resta piatto il, con le quotazioni che si posizionano a 43.209 punti. In lieve ribasso il(-0,24%); leggermente positivo il(+0,27%).Tra lea grande capitalizzazione, su di giri(+4,9%).avanza del 2,47%. Si muove in territorio positivo, mostrando un incremento del 2,26%. Denaro su, che registra un rialzo dell'1,83%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,35%. Sostanzialmente debole, che registra una flessione dell'1,42%. Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dell'1,38%. Contrazione moderata per, che soffre un calo dell'1,06%.di Milano,(+7,00%),(+4,30%),(+2,58%) e(+2,01%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -7,48%. Pesante, che segna una discesa di ben -4,18 punti percentuali.scende del 3,56%. Calo deciso per, che segna un -2,62%.