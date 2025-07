Borgosesia, sottoscritte nuove obbligazioni per 1,7 milioni di euro. Totale a 16,9 milioni

Borgosesia

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nel campo degli investimenti in asset alternativi, ha comunicato che al termine delsenior, non garantito, non convertibile e non subordinato - denominato "Borgosesia 2025-2028 TV" - risultano pervenute richieste di sottoscrizione per 1,7 milioni di euro.Al termine del quarto periodo di sottoscrizione il prestito risulta quindi sottoscritto per. La società si riserva, nei prossimi mesi ed in dipendenza delle attività di investimento programmate, l'apertura di un quinto periodo di sottoscrizione, per la parte rimanente (3,125 milioni di euro), fino al raggiungimento dell’importo massimo di 20 milioni di euro.