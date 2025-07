ICOP lancia a Trieste il robot manutentore intelligente RobGO

ICOP

(Teleborsa) -per la manutenzione subacquea delle infrastrutture aeroportuali. Si tratta di, un grande robot semi-sommergibile, lungo oltre 32 metri e largo più di 8 metri, contenente oltre 15 km di cavi e capace di muoversi sotto le banchine e lavorare in completa autonomia, sostituendo i sommozzatori in operazioni delicate come laL’innovativa tecnologia, società del Gruppo ICOP, nell’ambito del progetto di riqualificazione del Molo VII di Trieste.Cuore del sistema è un’unità robotica progettata per muoversi con precisione sotto le banchine del molo, all’interno del reticolo di pali portanti. Dotato die un sofisticato, RoboGO può svolgere in autonomia operazioni complesse: dall’idropulizia alla impermeabilizzazione, fino all’idroscarifica e al ripristino strutturale del calcestruzzo. Il tutto senza richiedere la presenza di operatori subacquei e garantendo la massima sicurezza. Le operazioni sono infatti supervisionate in tempo reale da una, collegato all’unità robotica. Questo consente di mantenere pienamente operative le banchine di superficie, riducendo tempi, costi e impatto ambientale degli interventi."Con RoboGO uniamo innovazione, sicurezza e rispetto dell’ambiente: un vero cambiamento di paradigma nella manutenzione portuale", ha commentato, AD di Impresa Taverna e Responsabile del progetto.