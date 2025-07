Wall Street poco mossa in attesa della Fed sotto pressione da Trump

Intel

(Teleborsa) -, dopo le chiusure record dell'S&P 500 e del Nasdaq nella sessione precedente, mentre gli investitori attendono segnali di progresso nei negoziati commerciali in vista della scadenza del 1° agosto per i dazi e continuano a valutare le trimestrali in uscita.Delleche hanno pubblicato i risultati societari fino a giovedì, l', secondo dati LSEG citati da Reuters.Tra ic'è, dopo che il produttore di chip ha previsto perdite per il terzo trimestre superiori alle aspettative e ha annunciato l'intenzione di tagliare posti di lavoro.Sul sono scesi meno delle attese gli ordinativi di beni durevoli americani nel mese di giugno.Sale intanto l'attesa per ladella prossima settimana, con le previsioni per tassi di interesse ancora invariati.Il presidente degli Stati Unitiha indicato che difficilmente avrebbe seguito il consiglio di diversi consiglieri che lo avevano esortato a rimuovere, il che avrebbe quasi certamente innescato azioni legali da parte del presidente della Fed. Nelle ultime settimane, Trump ha sostenuto che la Fed dovrebbe tagliare i tassi di interesse per ridurre i costi di indebitamento del governo.Ieri, al termine di una visita alla sede centrale della Fed, dove ha criticato il progetto di ristrutturazione da 2,5 miliardi di dollari, ha dichiarato di aver esposto privatamente le sue ragioni. "Ne abbiamo parlato un po' - ha detto Trump - Penso che il presidente farà ciò che è giusto". Powell ha affermato che lase gli aumenti dei prezzi derivanti dai consistenti aumenti dei dazi non alimenteranno un'inflazione più ampia.Guardando ai, ilsi ferma a 44.774 punti; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza l'), che si posiziona a 6.372 punti, in prossimità dei livelli precedenti. Consolida i livelli della vigilia il(+0,01%); come pure, sulla parità l'(+0,08%).