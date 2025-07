Chiusura debole per le Borse europee dopo accordo su dazi, Milano sulla parità

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, dopo un'apertura positiva in scia all'annunciato nella serata di ieri; la tariffa base al 15% è la metà rispetto alla minaccia di dazi al 30% paventata da Trump nella sua lettera all'UE, ma soprattutto i mercati apprezzano il diradarsi del clima di incertezza. La tariffa base del 15% include automobili, prodotti farmaceutici e semiconduttori, prodotti importanti per Bruxelles, mentre le tariffe sull'acciaio e sull'alluminio rimangono per ora al 50%. Alcuni settori sono stati risparmiati: gli aeromobili e i loro componenti, mentre alcuni prodotti chimici e materie prime agricole fondamentali saranno soggetti a dazi zero. L'accordo prevede anche l'impegno dell'UE ad acquistare energia statunitense per 750 miliardi di dollari, investimenti negli Stati Uniti per 600 miliardi di dollari e "ingenti quantità" di attrezzature militari.Sul fronte della politica monetaria dell'Eurozona, "per quanto riguarda i dati in arrivo, ha detto il banchiere centrale slovacco- Servirebbe qualcosa come chiari segnali di tracollo nel mercato del lavoro per farmi agire in questo senso".L'è in calo (-1,14%) e si attesta su 1,161. Seduta in frazionale ribasso per l', che lascia, per ora, sul parterre lo 0,63%. Deciso rialzo del(Light Sweet Crude Oil) (+1,96%), che raggiunge 66,44 dollari per barile.In forte calo lo, che raggiunge +79 punti base (-6 punti base), con ilche si posiziona al 3,44%.si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,02%, giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,43%, e piccola perdita per, che scambia con un -0,43%.Sostanzialmente stabile, che archivia la sessione sui livelli della vigilia con ilche si ferma a 40.732 punti; sulla stessa linea, resta piatto il, con chiusura su 43.257 punti. Senza direzione il(-0,01%); guadagni frazionali per il(+0,29%).Tra lea grande capitalizzazione, ben comprata, che segna un forte rialzo del 2,67%.avanza del 2,14%. Si muove in territorio positivo, mostrando un incremento dell'1,74%. Denaro su, che registra un rialzo dell'1,64%.Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -3,79%. Vendite su, che registra un ribasso del 2,88%. Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,73%. Sotto pressione, che accusa un calo del 2,62%.Tra i(+9,28%),(+5,03%),(+3,13%) e(+2,27%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -6,03%. Scivola, con un netto svantaggio del 3,28%. In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,72%. Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,42%.