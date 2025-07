UE autorizza acquisizione di Rentokil Initial Holdings da parte di H.I.G. Capital

(Teleborsa) - La Commissione europea ha, ai sensi del Regolamento UE sulle concentrazioni, l'di Rentokil Initial Holdings (France) S.A. da parte di H.I.G. Europe Middle Market LBO Fund II, SCSp (Lussemburgo), controllata da H.I.G. Capital (Stati Uniti).L'operazione riguarda principalmente il mercato dei servizi di noleggio, lavaggio a secco e manutenzione correlati nel settore deie il mercato dei servizi per camere bianche.La Commissione ha concluso che l'operazione notificata, dato che le società non operano nello stesso mercato né in mercati verticalmente correlati. L'operazione notificata è stata esaminata secondo la procedura semplificata di esame delle concentrazioni.