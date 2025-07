Antares Vision Group, accordo con multinazionale Usa FMCG per piattaforma globale di serializzazione e tracciabilità

(Teleborsa) - Antares Vision Group, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel settore del controllo qualità e tracciabilità dei prodotti, ha siglato unacon una multinazionale statunitense del settore, leader nella fornitura di prodotti per la cura della famiglia e della bellezza, l’igiene femminile e la salute dei neonati.L’accordo prevede l’implementazione di unaa livello corporate (Livello 4), che garantisca la visibilità completa della supply chain del mercato cosmetico, nel rispetto delle normative vigenti. La piattaforma fa parte di, l'ecosistema di soluzioni integrate e modulari di Antares Vision Group, che sta aprendo la strada alla trasformazione digitale delle catene di fornitura per migliorarne la sicurezza e la trasparenza.Il sistema è caratterizzato da una serie ditra loro che permettono ai brand di avere soluzioni facilmente scalabili, in linea con le esigenze di un mercato in continua mutazione, dove i dati hanno un ruolo centrale. Basata sulla piattaforma rfxcel, la soluzione fungerà da motore centralizzato per la serializzazione (L4), capace di integrarsi senza soluzione di continuità con i sistemi di produzione del cliente (L3) e con piattaforme regolatorie esterne (L5). Progettata per rispettare i più rigorosi standard di sicurezza e integrarsi con i processi esistenti, la piattaforma è stata strutturata per gestire grandi volumi di dati serializzati e garantire la conformità in tempo reale in mercati e categorie di prodotti diversi."Siamo orgogliosi di essere stati scelti come partner tecnologico globale per serializzazione e tracciabilità – ha dichiarato, CEO di Antares Vision Group – Questa partnership rappresenta un importante riconoscimento della nostra esperienza e della capacità delle nostre soluzioni di garantire la conformità normativa e la piena visibilità della supply chain a livello mondiale. È un passo significativo nella nostra spinta verso crescita e innovazione, assicurando sicurezza del prodotto, trasparenza della filiera e protezione del consumatore, con particolare riferimento al mercato cosmetico".