Borse positive. A Milano effetto conti su Stellantis, strappa Iveco

S&P-500

Iveco

Stellantis

BPER

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

BPER

Iveco

Leonardo

Banco BPM

Nexi

Moncler

Campari

Inwit

MFE B

MFE A

Avio

Webuild

Brembo

Zignago Vetro

Ferragamo

(Teleborsa) -, che svetta rispetto agli altri eurolistini. Sul mercato USA, scambi negativi per l': oggi inizia la riunione della Federal Reserve che terminerà domani da cui non sono attese sorprese, a dispetto delle numerose pressioni sul governatore Jerome Powell, da parte dell’amministrazione Trump.Sul listino milanese, va segnalato lo strappo diche ha confermato discussioni in corso e in stato avanzato per potenziali operazioni riguardanti il settore della difesa, da un lato, e la restante società dall'altro. Focus suche ha reso noti i conti del primo semestre e reintrodotto le guidance per il 2025. Ben intonate le banche, conin pole tra le blue chips.Seduta in frazionale ribasso per l', che lascia, per ora, sul parterre lo 0,50%. L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,30%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la sessione in rialzo e avanza a 67,63 dollari per barile.Sale molto lo, raggiungendo +84 punti base, con un deciso aumento di 5 punti base, mentre il BTP con scadenza 10 anni riporta un rendimento del 3,45%.andamento positivo per, che avanza di un discreto +1,03%, seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,60%; ben comprata, che segna un forte rialzo dello 0,72%. A Piazza Affari, ilha terminato la giornata con un aumento dell'1,23%, a 41.234 punti, proseguendo la serie di tre rialzi consecutivi, iniziata venerdì scorso; sulla stessa linea, performance positiva per il, che termina la giornata in aumento dell'1,19% rispetto alla chiusura di ieri.Tra idi Milano, in evidenza(+4,87%),(+4,84%),(+3,59%) e(+2,95%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -1,39%.Tentenna, che cede l'1,08%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dell'1,07%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,96%.Tra i(+9,41%),(+6,79%),(+6,03%) e(+5,29%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -5,49%.scende del 3,25%.Calo deciso per, che segna un -2,19%.