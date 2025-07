4AIM SICAF riduce la perdita semestrale a 2,2 milioni di euro

4AIM SICAF

(Teleborsa) -, prima SICAF focalizzata su investimenti in società quotate e quotande su Euronext Growth Milan, ha comunicato che ilrisulta negativo per 1 milione di euro nel primo semestre 2025 (vs -3,9 milioni un anno fa), per effetto delle minusvalenze latenti su titoli in portafoglio, e ha registrato utili da realizzo per 0,2 milioni. La società ha conseguito unnegativo di 2,2 milioni di euro (vs -4,9 milioni un anno fa)"Le incertezze geopolitiche e macroeconomiche continuano a pesare sulle PMI italiane e sulla loro attrattività borsistica - ha dichiarato l'- È ancora infatti molto evidente il differenziale di performance tra l'EGM e il FTSE MIB, non giustificato dai fondamentali. Restano sul mercato delle PMI ampie sacche di sottovalutazione rappresentate da aziende leader nei loro settori e con presenza internazionale".I valorial 30 giugno 2025 del Comparto 1 Quotate e del Comparto 2 Crowdfunding sono pari, rispettivamente, a 113,898 euro e 155,394 euro per azione.