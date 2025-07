ANCI Lazio lancia il Training Camp 2025: innovazione e formazione a Sperlonga

(Teleborsa) - Si è tenuta oggi presso la(Associazione Nazionale Comuni d’Italia) a Roma, la conferenza stampa di(TC25), appuntamento di riferimento per la formazione, la partecipazione e il networking tra amministratori locali, esperti e istituzioni, che quest’anno si terrà nel suggestivo borgo diDopo le edizioni passate svoltesi sull’isola di Ventotene, il Training Camp si rinnova nel format per rispondere alle nuove sfide poste dai cantieri del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e dall’evoluzione delle politiche locali. L’obiettivo è quello diper affrontare insieme i cambiamenti della stagione post PNRR e guardare al nuovo ciclo di programmazione 2028-2034.Il Training Camp 2025 sarà caratterizzato da una partecipazione ancora più inclusiva,La crescita dell’evento è testimoniata anche dalla partecipazione di numerose organizzazioni territoriali e dalla presenza significativa di imprese pubbliche e private.Il programma prevede unaNon mancheranno spazi rivolti alla formazione,, a sottolineare lo spirito comunitario di ANCI Lazio. A concludere questa edizione, nella giornata diper suggellare l’impegno corale di tutta l’associazione.Per: "Il Training Camp 2025 rappresenta unVogliamo accompagnare gli enti locali del Lazio verso nuove forme di governo, puntando su tecnologie di frontiera come l’intelligenza artificiale e su modelli di sviluppo sostenibile e inclusivo. ANCI Lazio intende essere protagonista nell’attuazione delle politiche di coesione regionale, offrendo agli amministratori strumenti concreti per affrontare il cambiamento e costruire insieme il futuro delle comunità. Siamo orgogliosi di questa nuova edizione a Sperlonga, che sarà una vetrina dell’Italia che innova e si rinnova".