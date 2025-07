Ermenegildo Zegna, Sam Lobban nuovo CEO di Thom Browne

Ermenegildo Zegna

(Teleborsa) -, gruppo italiano quotato a Wall Street e attivo nel settore dell'abbigliamento di lusso maschile, ha annunciato cheper perseguire altre opportunità, a partire dal 31 agosto 2025.di CEO il 2 settembre 2025.Rodrigo Bazan guida il marchio Thom Browne. Sotto la sua guida, insieme alla direzione creativa di Thom Browne, l'azienda è cresciuta fino a raggiungere 315 milioni di euro di fatturato nel 2024, con 116 negozi gestiti direttamente in tutto il mondo."La visione imprenditoriale di Rodrigo, insieme al suo ruolo fondamentale nella difesa dei diritti di proprietà intellettuale di Thom Browne contro Adidas, è stata determinante nel proteggere e rafforzare l'identità autentica e unica del marchio - ha commentato il CEO Gildo Zegna - Sotto la guida di Rodrigo, i".Vicepresidente Esecutivo e General Merchandising Manager per Apparel & Designer presso, Sam Lobban è un dirigente britannico del settore moda e innovatore del merchandising. Lobban ha iniziato la sua carriera presso Selfridges a Londra, per poi entrare a far parte del team fondatore di Mr. Porter. Presso Nordstrom, ha curato collaborazioni con marchi leader, tra cui Thom Browne.