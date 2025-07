Landi Renzo, accordo di joint venture con il gruppo egiziano Saad El Din

Landi Renzo

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nel settore dei componenti e dei sistemi di alimentazione a Metano, LNG, Idrogeno e GPL per autotrazione, ha sottoscritto unfinalizzato alla costituzione di una joint venture tra la società e Go Green Gas Services Company e Gastone for Transport & Distribution Company, entrambe società del, che occupa circa 2.000 dipendenti ed è attivo da 40 anni nel settore della produzione, trasporto e rifornimento di LPG/CNG, nel settore degli impianti fotovoltaici e nel settore immobiliare.La joint venture nasce con l'ambizioso obiettivo di accelerare la conversione della mobilità egiziana verso il gas naturale compresso (CNG), prevedendo tra le sue attività core l'assemblaggio di componenti strategici per servire il crescente mercato locale. La joint venture èda Landi Renzo e al 50% dal Gruppo Saad El Din."Questa partnership ci permette di supportare un importante progetto locale di decarbonizzazione della mobilità, in un mercato vicino e per noi strategico - ha commentato l'- Fornire le nostre tecnologie e le nostre competenze al Gruppo Saad El Din significa per noi collaborare con un partner storico, contribuendo anche alla formazione del personale e alla creazione di competenze locali, elementi chiave per raggiungere un successo duraturo"