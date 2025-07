Prada, utile semestrale sale a 386 milioni di euro. Ricavi +9% grazie a Miu Miu

(Teleborsa) -, società di moda italiana quotata a Hong Kong, ha registratopari a 2.740 milioni di euro nel primo semestre del 2025, in aumento del 9% anno su anno. Il canaleha registrato vendite in aumento del 10,1% anno su anno, con un Q2 solido, a +7,6%. Prada ha dimostrato stabilità a fronte di una base di confronto sfidante, con vendite Retail a -1,9% anno su anno nel primo semestre e un Q2 a -3,6%. Miu Miu ha proseguito il suo percorso di crescita sostenibile, con vendite retail a +49% nel semestre e +40% nel Q2.L'ha registrato una crescita solida nel periodo, +10%, con trend simili in entrambi i trimestri, e condizioni di mercato sostanzialmente invariate nell'area. L'ha generato una performance positiva, con crescita a +9%; il secondo trimestre ha risentito di minori flussi turistici su una base di confronto sfidante pluriennale; la domanda locale è rimasta stabile nel secondo trimestre. Buona progressione nelle, che registrano una crescita del +12% nel semestre, con un miglioramento nel secondo trimestre, supportato da domanda locale e dal turismo.Nel periodo il gruppo ha generato undi 619 milioni di euro, in crescita dell'8% rispetto al primo semestre del 2024, corrispondente a un margine del 22,6%, in linea con l'anno precedente; questo risultato è stato generato nonostante maggiori investimenti a supporto dei marchi. L'del semestre ammonta a 386 milioni di euro (vs 383 milioni di euro un anno fa).Grazie a una generazione di cassa sostenuta, il gruppo ha chiuso il periodo con unapositiva di 352 milioni di euro, dopo il pagamento di 398 milioni di euro di dividendi e 294 milioni di euro di