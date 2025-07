Star7, ricavi preliminari 1° semestre a 60 milioni in linea con 2024

STAR7

(Teleborsa) -, società quotata su EGM che fornisce una gamma integrata di servizi dedicati all’informazione di prodotto, dal supporto all’ingegneria di prodotto e di processo, alla creazione e gestione di contenuti tecnici e di marketing, alla traduzione, alla stampa, all’esperienza virtuale, ha chiuso il primo semestre del 2025 condi Gruppo pari a circa. A tassi correnti, i ricavi preliminari si attestano a circa 59 milioni., i Ricavi avrebbero evidenziatorispetto al primo semestre 2024, anche a seguito della dismisisone di alcuni progetti a marginalità negativa della Service Line Engineering. Tali progetti, ereditatidall’acquisizione di CAAR - STI, avevano generato circa 0,5 milioni di Ricavi nel primo semestre 2024., ma nell’ambito della strategia di razionalizzazione in corso, finalizzata a un miglioramento della redditività, STAR7 ha optato per la loro cessazione.Va ricordato che, nel primo semestre 2024, il Gruppo aveva registrato una crescita di circa il 19% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Il mantenimento di ricavi stabili nel primo semestre 2025, nonostante l’uscita di commesse non strategiche e in un contestomacroeconomico complesso, rappresenta quindi un risultato positivo, che conferma la solidità del modello di business e la capacità del Gruppo di generare valore sostenibile nel lungo periodo.Nel periodo il Gruppo ha registrato unrispetto al medesimo periodo dell’anno precedente ed una. Tale performance è il risultato congiunto di una maggiore efficienza operativa, che ha consentito un significativo contenimento dei costi, e della scelta strategica di concentrare le risorse sulle iniziative a più alto contenuto tecnologico e, quindi, a maggior valore aggiunto. Questa focalizzazione sta permettendo di sostituire commesse a basso margine e di ridotto interesse strategico con progettualità pienamente allineate al nuovo portafoglio aziendale, rafforzando così la posizione di STAR7 sul mercato.