Wall Street cauta guarda alla Federal Reserve

(Teleborsa) - Il listino USA archivia la seduta poco sotto la parità, con ilche lima lo 0,46%; sulla stessa linea, in lieve calo l', che archivia la giornata sotto la parità a 6.371 punti. Sotto la parità il, che mostra un calo dello 0,21%; sulla stessa tendenza, leggermente negativo l'(-0,41%).Oggi termina la riunione della Federal Reserve da cui non sono attese sorprese, a dispetto delle numerose pressioni sul governatore Jerome Powell, da parte dell’amministrazione Trump. L’attenzione nel frattempo degli addetti ai lavori si concentra anche sulla stagione degli utili societari ormai entrata nel vivo. C'è attesa, in particolare, per i conti che saranno rilasciati in settimana da Meta, Apple, Microsoft e Amazon, quattro big tech delle cosiddette "Magnifiche Sette".(+1,17%),(+0,96%) e(+0,77%) in buona luce sul listino S&P 500. Tra i più negativi della lista dell'S&P 500, troviamo i comparti(-1,14%),(-0,73%) e(-0,69%).del Dow Jones,(+1,93%),(+1,89%),(+1,15%) e(+1,15%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -7,46%.Scende, con un ribasso del 4,37%.Vendite su, che registra un ribasso del 2,06%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,70%.Tra idel Nasdaq 100,(+9,76%),(+7,29%),(+2,98%) e(+2,67%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -8,66%.Crolla, con una flessione del 5,90%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 5,21%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 4,44%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:14:15: Occupati ADP (atteso 82K unità; preced. -33K unità)14:30: PIL, trimestrale (atteso 2,4%; preced. -0,5%)16:00: Vendita case in corso, mensile (atteso 0,3%; preced. 1,8%)16:30: Scorte petrolio, settimanale (preced. -3,17 Mln barili)13:30: Challenger licenziamenti (preced. 48K unità)14:30: Redditi personali, mensile (atteso 0,2%; preced. -0,4%)14:30: Spese personali, mensile (atteso 0,4%; preced. -0,1%).