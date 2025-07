Wall Street poco mossa dalla decisione della Fed di lasciare i tassi invariati

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

utilities

informatica

telecomunicazioni

materiali

energia

Caterpillar

JP Morgan

United Health

Honeywell International

Dow

Nike

3M

Procter & Gamble

Marvell Technology

Electronic Arts

Constellation Energy

American Electric Power Company

Old Dominion Freight Line

GE Healthcare Technologies

Verisk Analytics

Mondelez International

(Teleborsa) -, dopo che la Fed ha deciso di mantenere il. I membri del FOMC Christopher Waller e Michelle Bowman hanno votato contro la decisione e a favore di un abbassamento dei tassi di un quarto di punto, la prima volta che due membri del consiglio hanno espresso dissenso dal 1993. La dichiarazione della banca centrale statunitense osserva che "la crescita dell'attività economica si è moderata nella prima metà dell'anno", ma sostiene che "le condizioni del mercato del lavoro rimangono solide" e l'inflazione "rimane piuttosto elevata".Negli Stati Uniti, il ha registrato una crescita di +3% t/t (rispetto a +2,6% atteso e -0,5% precedente), trainata dall'accelerazione dei consumi (+1,4% t/t da +0,5% precedente) e dal marcato calo dell'import (dovuto all'inversione degli acquisti anticipati in vista dei dazi), a fronte di una flessione di investimenti residenziali ed esportazioni. A luglio la si è attestata a 104 mila, contro un consenso pari a 77 mila.Guardando ai, Wall Street riporta una variazione pari a 0% sul; sulla stessa linea, si muove intorno alla parità l', che continua la giornata a 6.383 punti. In frazionale progresso il(+0,4%); sulla stessa linea, poco sopra la parità l'(+0,23%).Nell'S&P 500, buona la performance dei(+1,36%),(+0,52%) e(+0,42%). Nel listino, i settori(-1,13%) e(-0,99%) sono tra i più venduti.Tra i(+1,30%),(+0,88%),(+0,72%) e(+0,64%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,94%. Preda dei venditori, con un decremento del 2,09%. Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,96%. Vendite su, che registra un ribasso dell'1,61%.Tra i(+8,01%),(+7,31%),(+4,51%) e(+4,28%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -8,22%. Pessima performance per, che registra un ribasso del 6,43%. Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 6,14%. In perdita, che scende del 5,11%.