Braga Moro vola nel giorno del debutto su EGM

Braga Moro Sistemi di Energia

(Teleborsa) -sul mercato Euronext Growth Milan per, società attiva nella progettazione e produzione di soluzioni di elettronica di controllo e di potenza ad alte prestazioni per infrastrutture mission-critical, che fa formalmente ingresso sul mercato dedicato alle PMI con un, rispetto ai 4,2 euro del collocamento.Braga Moro ha chiuso l'IPO con unae un Enterprice Valueadella società post-money pari a circa(incluse le azioni a Voto Plurimo). Ad inizio negoziazioni il capitale sociale è rappresentato da 1.900.945 Azioni Ordinarie (ISIN IT0005640286), di cui 518.000 oggetto del collocamento e con diritto all’assegnazione gratuita di 129.500 bonus share (ISIN IT0005658940) e 100.000 Azioni a Voto Plurimo (ISIN IT0005659153).del capitale sociale (incluse le Azioni a Voto Plurimo)."Braga Moro è una realtà con quasi 80 anni di storia. L’approdo in Borsa è il culmine di un percorso di crescita e di sviluppo segnato, in questi ultimi anni, da un importante processo di diversificazione del nostro business", spiega il CEO, aggiungendo "grazie ad acquisizioni mirate e all’ingresso sui mercati internazionali, come quello del Middle East e di recente quello statunitense e del Far East, abbiamo raggiunto risultati storici. Da qui la decisione di questo importante passo, portando in Borsa un’eccellenza Made in Italy"."L’innovazione tecnologica, la ricerca e lo sviluppo costante di soluzioni all’avanguardia sono il fiore all’occhiello di Braga Moro, riconosciuto in Italia e sempre di più all’estero. Grazie alle nostre capacità siamo riusciti a raggiungere traguardi significativi nello sviluppo del business e dei mercati, da ultimo questo della quotazione", conferma, Presidente Braga Moro.Per, CEO Cipierre Elettronica, società controllata dal Gruppo Braga Moro, "il mercato rappresenta una grande opportunità per gli sviluppi futuri". "Crediamo che dalla quotazione potremo trarre benefici per accrescere il business, attrarre nuovi clienti e sviluppare prodotti innovativi", ha concluso.Intervistato da Teleborsa nel giorno del debutto, ilparlato dell'IPO come di un, che "forma e porta le aziende a strutturarsi nel modo adeguato, per attrarre investimenti dal mercato". Il manager si è detto anche, spiegando che in totale sono stati raccolti 4 milioni: 2,2 milioni dall'IPO e 1,8 milioni dalla conversione di un prestito obbligazionario."La raccolta: punteremo molto sull'di prodotto e di processo, con investimenti in attrezzature, ma le due componenti su cui punteremo sono, da un lato, l, e dall'altra lae lo sviluppo in mercati che stiamo in questo momento esplorando".Parlando della, Passanisi ha spiegato che, negli ultimi anni, "è stato undi Braga Moro". Dal Medio Oriente al Sudest Asiatico - Malesia, Singapore, Vietnam - per arrivare negli Stati Uniti, che definisce "un mercato molto challenging in questo momento a causa dei dazi", ma con prospettive di sviluppo "interessanti" soprattutto nei data center.Parlando dei, il CEO ha spiegato "siamo dei customizzatori di soluzioni. Seguiamo il cliente dall'inizio: dallo studio di fattibilità fino alla delivery e alla post vendita. Abbiamo una value chain molto allargata, non abbiamo un prodotto standard che va bene a tutti, ma forniamo un prodotto e un servizio, in generale unache il cliente chiede sempre di più. Questo è stato il nostro punto di forza". A ciò si aggiunge - ha concluso - il