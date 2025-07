El.En., assegnate azioni proprie al DG nell’ambito del compenso annuale 2024

El.En

Gruppo Industriale che produce sorgenti e sistemi laser per applicazioni medicali ed industriali

(Teleborsa) -, azienda operante nel settore dei laser e quotata all'Euronext STAR Milan di Borsa Italiana, ha reso noto che oggi, 31 luglio, è statala parte in natura del. Tale compenso è stato corrisposto attraverso l'di, prelevate dalle 207.470 azioni proprie presenti nel portafoglio della società.A seguito di questa operazione, El.En. detiene 187.530 azioni proprie, corrispondenti allo 0,2338% del capitale sociale.A Piazza Affari, oggi, ribasso composto e controllato per il, che archivia la sessione in flessione del 2,91% sui valori precedenti.