Scuola: MIM pubblica date per esame su posizioni economiche

"Il Ministero dell'Istruzione
ha finalmente reso note le date per la partecipazione all'esame per le posizioni economiche,
che
si terrà in tutta Italia dal 15 al 19 dicembre"
. Lo conferma Alberico Sorrentino, Capo dipartimento Anief Condir, ricordando che "saranno i singoli Istituti
a indicare il luogo e gli orari
nei quali si sosterranno le prove presso le scuole che hanno dato disponibilità con i propri laboratori ad ospitare le procedure valutative e selettive che si concluderanno con l'attribuzione delle nuove posizionieconomiche
".
"Attendevano da tempo queste date. - spiega il sindacalista - All'esito della valutazione delle delle prove, tutti coloro che parteciperanno, al di là dell'esito della prova, saranno inseriti in una graduatoria
a cui seguirà poi una valutazione dei titoli"
.
"La prova si svolgerà nella regione
dove è stata presentata la domanda o, nel caso di trasferimento,
nella regione in cui si è stati trasferiti
. E' importante portare con sé il documento di riconoscimento e seguire tutti gli aggiornamenti che vi daremo come
organizzazione sindacale. E su questo tema il sindacato sta facendo la propria parte
anche per far sì che i nostri iscritti partecipino
all'esame con la dovuta e adeguata preparazione"
.
"Si tratta di un riconoscimento importante
dopo anni di immobilismo - ricorda Sorrentino - Per questo esame l'amministrazione, su sollecitazione del del nostro sindacato, ha stanziato circa 70 milioni
di euro, per cui avremo, all'esito di questa procedura, oltre 40.000 nuove posizioni economiche"
.
"