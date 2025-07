Tokyo positiva dopo BOJ, male la Cina su dati macro negativi

Tokyo

(Teleborsa) -che mostra un buon rialzo dopo che la Bank of Japan ha deciso di mantenere i tassi di interesse allo 0,5% per la quarta volta consecutiva, in linea con le aspettative.Sul fronte macro, i dati pubblicati questa mattina hanno mostrato che il, nonostante il miglioramento dei rapporti commerciali con gli Stati Uniti, a causa delle perturbazioni legate al maltempo. Anche la domanda locale in Cina è rimasta debole, poiché le recenti misure di stimolo di Pechino hanno fornito un sollievo temporaneo.Si continua a monitorare la scadenza del 1° agosto, data in cui Washington potrebbe imporre nuovi dazi se gli accordi commerciali non saranno finalizzati. Ieri Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti imporranno un dazio del 15% sulle importazioni dalla Corea del Sud. Ha affermato che laha accettato di investire 350 miliardi di dollari negli Stati Uniti e di acquistare 100 miliardi di dollari di prodotti energetici. Ha anche annunciato dazi del 25% più sanzioni per l'a partire dal 1° agosto, citando gli acquisti da parte del Paese di equipaggiamento militare ed energia russi.Seduta positiva per il listino di, che mostra un guadagno dell'1,10% sul, invertendo la tendenza rispetto alla serie di quattro ribassi consecutivi, cominciata venerdì scorso, mentre, al contrario, si abbattono le vendite sul mercato di, che continua la giornata in calo dell'1,08%.In rosso(-1,4%); sulla stessa tendenza, sotto la parità, che mostra un calo dello 0,57%. Leggermente negativo(-0,28%); pressoché invariato(-0,17%).Andamento piatto per l', che mostra una variazione percentuale pari a -0,01%. Appiattita la performance dell', che tratta con un modesto -0,02%. Sostanziale invarianza per l', che passa di mano con un trascurabile 0%.Il rendimento per l'è pari 1,56%, mentre il rendimento deltratta 1,74%.