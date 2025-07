Wall Street poco mossa mentre scendono le probabilità di un taglio Fed a settembre

Dow Jones

(Teleborsa) -, con ilche lima lo 0,38%: l'prosegue in tal modo una serie negativa, iniziata lunedì scorso, di tre ribassi consecutivi, mentre, al contrario, chiude la giornata senza particolari scossoni l', fermandosi a 6.363 punti. Sulla parità il(+0,16%); come pure, senza direzione l'(+0,01%).In luce sul listino nordamericano S&P 500 i(+0,69%) e(+0,43%). Nel listino, i settori(-1,99%),(-1,35%) e(-0,94%) sono stati tra i più venduti.Nessuno scossone dalla, che ha mantenuto invariati i tassi di interesse, mentre i commenti del presidente Jerome Powell dopo la decisione hanno minato la fiducia che il costo del denaro avrebbe ripreso a scendere a settembre.Sebbene ci saranno due mesi interi di dati prima della riunione della Fed del 16-17 settembre, Powell ha affermato che la Fed è ancora nelle prime fasi di comprensione di come la riscrittura delle tasse sulle importazioni da parte di Trump e altre modifiche politiche si evolveranno in termini di inflazione, occupazione e crescita economica. "Bisogna considerare che siamo ancora agli inizi - ha dichiarato in conferenza stampa -."Il Federal Open Market Committee ha votato con 9 voti favorevoli e 2 contrari per mantenere il tasso di riferimento in un intervallo compreso tra il 4,25% e il 4,5%, come ha fatto in tutte le sue riunioni di quest'anno. I membri del FOMCla decisione, a favore di un taglio di un quarto di punto percentuale.In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+1,90%),(+1,00%) e(+0,90%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -4,94%. Calo deciso per, che segna un -3,41%. Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,38%. Soffre, che evidenzia una perdita del 2,21%.Tra idel Nasdaq 100,(+7,07%),(+5,71%),(+4,46%) e(+3,69%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -9,51%. Seduta negativa per, che scende del 7,82%. Sensibili perdite per, in calo del 6,61%. In apnea, che arretra del 6,32%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:13:30: Challenger licenziamenti (preced. 48K unità)14:30: Redditi personali, mensile (atteso 0,2%; preced. -0,4%)14:30: Spese personali, mensile (atteso 0,4%; preced. -0,1%)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 222K unità; preced. 217K unità)14:30: Indice costo lavoro, trimestrale (atteso 0,8%; preced. 0,9%)15:45: PMI Chicago (atteso 41,9 punti; preced. 40,4 punti)14:30: Tasso disoccupazione (atteso 4,2%; preced. 4,1%).