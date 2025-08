A2A, accordo con ERG per acquisto a lungo termine 2,7 TWh di energia eolica

A2A

(Teleborsa) -edhanno siglato un, a partire dal 1° gennaio 2027, per la fornitura complessiva nel periodo di circa. L'accordo prevede l'acquisto da parte di A2A di energia pulita prodotta dal parco eolico di ERG di Salemi-Castelvetrano in provincia di Trapani, il quarto progetto avviato nell'ambito del programma di Repowering degli impianti del proprio portafoglio. A seguito della sostituzione di tutti gli aerogeneratori esistenti con macchine di ultima generazione più performanti, il parco si compone di 18 turbine Vestas da 4,2 MW pari a una capacità installata complessiva di 75,6 MW, con produzione annua stimata di 208 GWh."L'accordo siglato oggi con ERG, che ci affida parte della sua capacità rinnovabile, conferma il nostro ruolo di piattaforma per l'Energy Management capace di aggregare l'energia green prodotta dai nostri impianti a quella di altri operatori e di offrire soluzioni flessibili per soddisfare le esigenze di consumo di diverse tipologie di clienti - commenta- Per il nostro Gruppo si tratta del primo PPA con durata 15 anni con un operatore di primaria importanza quale ERG: un orizzonte temporale esteso che ci consente ulteriore stabilità e visibilità dei prezzi nel medio-lungo periodo. Continueremo a garantire energia che sia accessibile nel costo, affidabile per le esigenze della clientela e sostenibile perché rinnovabile, contribuendo al contempo alla sicurezza e all'equilibrio energetico del Paese, di imprese e cittadini"."Siamo particolarmente orgogliosi di questo accordo, che da un lato valorizza al meglio il nostro più recente progetto di repowering eolico avviato in Italia, attraverso meccanismi di vendita dell'energia capaci di stabilizzarne i ricavi, dall'altro ci permette di contribuire, seppur indirettamente, a stabilizzare i prezzi a famiglie ed imprese - dichiara- Con il contratto siglato oggi con A2A - primaria multiutility italiana, fortemente impegnata come noi nel percorso di decarbonizzazione - l'energia contrattualizzata dal Gruppo tramite contratti a lungo termine con controparti private salirà ad oltre 3,5 TWh annui, a conferma dell'efficacia della nostra strategia route-to-market".