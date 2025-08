Amundi SGR, NRC Capital e Azimut acquisiscono Alimac (packaging sostenibile)

Azimut

Banco BPM

(Teleborsa) - Un consorzio di investitori istituzionali, tra i quali Amundi SGR e NRC Capital Partners, con il supporto di preferred equity da parte del gruppo(YHOX II, di cui Electa è advisor strategico), ha, azienda italiana attiva nelle soluzioni di packaging sostenibile. Contestualmente, Metrika ha reinvestito nell'operazione in qualità di azionista di minoranza, a sostegno della continuità strategica e operativa dell'azienda.Fondata nel 1990 a Gerenzano (VA), Alimac è leader nellaper imballaggi e si distingue per il proprio approccio integrato al packaging sostenibile. Presente in oltre 90 Paesi e attivo nei settori Food & Beverage, Tissues & Hygene e Detergents, il Gruppo serve le più prestigiose multinazionali tramite i due stabilimenti produttivi in Italia e in Germania e le sedi commerciali presenti in Spagna, Olanda e Dubai."In nemmeno tre anni Metrika ha trasformato Alimac da azienda artigianale di nicchia a player industriale di primo piano, con performance economico-finanziarie e industriali di assoluto rilievo e una linea di management altamente professionale - ha commentatodel Gruppo Alimac - Questa operazione segna ora un passo deciso verso la costruzione di una piattaforma industriale integrata a livello mondiale. Con il supporto dei nuovi investitori, Alimac potrà accelerare sul fronte dell'M&A e dell'internazionalizzazione".L'operazione è statada, da illimity SGR attraverso il fondo illimity Selective Credit e da Amundi SGR per conto del fondo Amundi Eltif AgrItaly PIR III.