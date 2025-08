Banca Sistema, utile semestrale più che raddoppiato a 14,6 milioni di euro

Banca Sistema

(Teleborsa) -, quotata su Euronext STAR Milan e specializzata nell'acquisto di crediti commerciali verso la PA e di crediti fiscali, ha registrato unpari a 14,6 milioni di euro nel, in crescita del 145% rispetto ai 6 milioni dello stesso periodo del 2024.Il, in crescita anno su anno (+8,5 mln ovvero +40% a/a), beneficia del deciso calo degli interessi passivi (+13,1 milioni a/a) che ha più che compensato il leggero calo degli interessi attivi (-€4,6 milioni a/a). Le, pari a 13,6 milioni, sono in calo del 15% a/a (15,9 milioni al 30 giugno 2024) a causa del calo dei volumi nel factoring e alcune grosse transazioni con un elevata componente commissionale registrate nel primo semestre 2024 e non più presenti nel 2025.Lopari a 519 milioni risulta in deciso calo (-11%) rispetto al 31 marzo 2025 (581 milioni) grazie all'attività di collection, cessioni e risoluzioni avvenute nel secondo trimestre che hanno avuto positivi impatti sullo stock dei crediti scaduti (anche sui crediti cosiddetti "trascinati" causa normativa DoD).La, alla fine del primo semestre 2025, ha confermato i recenti trend con la raccolta retail che rappresenta il 72% del totale (70% al 31.12.2024).risultano in deciso rialzo rispetto ai dati comparabili al 31 marzo 2025 grazie alla marcata riduzione dei RWA, che hanno beneficiato della riduzione dei crediti scaduti, dell'operazione SRT, autorizzata il 25 giugno 2025, sui crediti CQ conclusasi nel secondo trimestre 2025 e di cessioni/risoluzioni di crediti (factoring).