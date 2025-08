Borse europee in netto ribasso dopo nuovi dazi statunitensi. A Milano balza Campari

Sanofi

(Teleborsa) -, dopo che il presidente statunitense Donald Trump ha annunciato; confermati al 15% sulle importazioni dall'UE e al 10% dalla Gran Bretagna. Penalizzati, invece, il Canada con un aumento dal 25% al 35% dopo il fallimento delle negoziazioni entro la deadline e la Svizzera al 39%, mentre proseguono per ulteriori 90 giorni le trattative con il Messico (attuale 25%). Abbassata la tariffa per Taiwan, al 20%. La maggior parte dei dazi entrerà in vigore il 7 agosto, dando ai paesi qualche giorno in più per raggiungere un accordo.Pesante il, dopo che Trump ha inviato ai CEO di 17 grandi case farmaceutiche, tra cui le europee, lettere che indicano come ridurre i prezzi dei farmaci da prescrizione negli Stati Uniti. In Svizzera, dove sono basati diversi colossi del settore, i mercati azionari sono rimasti chiusi per le festività.Secondo una stima di Eurostat, l'dovrebbe attestarsi al. Considerando le principali componenti, si prevede che a luglio il settore alimentare, alcol e tabacco registrerà il tasso annuo più elevato (3,3%, rispetto al 3,1% di giugno), seguito dai servizi (3,1%, rispetto al 3,3% di giugno), dai beni industriali non energetici (0,8%, rispetto allo 0,5% di giugno) e dall'energia (-2,5%, rispetto al -2,6% di giugno).L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,05%. Lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,24%. Il(Light Sweet Crude Oil) perde l'1,14% e continua a trattare a 68,57 dollari per barile.Pesante l'aumento dello, che si attesta a +108 punti base, con un deciso aumento di 27 punti base, mentre ilriporta un rendimento del 3,73%.in apnea, che arretra dell'1,91%, piccola perdita per, che scambia con un -0,69%, e tonfo di, che mostra una caduta del 2,25%., forte calo del(-1,96%), che ha toccato 40.183 punti; sulla stessa linea, giornata da dimenticare per il, che retrocede a 42.678 punti, ritracciando dell'1,91%. Negativo il(-1,19%); sulla stessa tendenza, pessimo il(-1,54%).tra i titoli del FTSE MIB a mostrare un buon guadagno,ottiene un +7,69%, dopo avere registrato un aumento dell'utile operativo nel secondo trimestre.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -4,30%. Lettera su, che registra un importante calo del 3,97%. Scende, con un ribasso del 3,95%. Preda dei venditori, con un decremento del 3,29%.Al Top tra le azioni italiane a(+1,95%),(+1,79%),(+1,75%) e(+1,32%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -5,24%. Crolla, con una flessione del 4,59%. Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 3,34%. Vendite su, che registra un ribasso del 3,07%.