Borse europee negative assieme a Milano. Vola Campari dopo i risultati

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

Campari

Fineco

Pirelli

Saipem

Unipol

RCS

D'Amico

Maire

Avio

Lottomatica

Philogen

Tinexta

(Teleborsa) -, che scambia in netto calo, in accordo con gli altri Listini continentali, che accusano perdite consistenti, dopo la chiusura al ribasso di Wall Street, dove la cautela ha prevalso sul sentiment degli investitori in attesa del dato sul mercato del lavoro americano, in arrivo oggi.Ieri notte, il Presidente americano Donald Trump, ha firmato l' ordine esecutivo con cui impone nuove tariffe ai paesi partner, sia quelli con cui ha concluso accordi commerciali specifici, sia quelli con cui non ha concluso alcun accordo (in questo caso sono applicati dazi maggiorati). L'accordo Stati Uniti-Europa sui dazi regge, sarà applicata una tariffa del 15%.Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,143. Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 3.292 dollari l'oncia. Prevale la cautela sul mercato petrolifero, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che continua la seduta con un leggero calo dello 0,32%.Pesante l'aumento dello, che si attesta a +108 punti base, con un deciso aumento di 27 punti base, mentre il BTP con scadenza 10 anni riporta un rendimento del 3,74%.sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,30%, pensosa, con un calo frazionale dello 0,49%, e soffre, che evidenzia una perdita dell'1,22%. A Piazza Affari, ilè in calo (-1,07%) e si attesta su 40.551 punti; sulla stessa linea, si muove in retromarcia il, che scivola a 43.068 punti., segna un buon incremento, che riporta un +8,78% rispetto al precedente all'indomani dei dati di bilancio.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,37%.Giùcon un decremento del 2,87%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,26%.Vendite su, che registra un ribasso del 2,19%.del FTSE MidCap,(+2,53%),(+2,48%),(+1,65%) e(+1,33%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,13%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,69%.Sotto pressione, che accusa un calo del 2,62%.