CNH Industrial conferma guidance nonostante secondo trimestre in calo

CNH Industrial

(Teleborsa) -, colosso del settore dei macchinari e dei servizi, ha chiuso il secondo trimestre 2025 con undi 217 milioni di dollari e un utile per azione di 0,17 dollari, rispetto all'utile netto di 404 milioni di dollari e all'utile per azione di 0,32 dollari per il trimestre 2024. Iconsolidati sono stati pari a 4,71 miliardi di dollari (in calo del 14% rispetto al secondo trimestre del 2024) e le vendite nette delle Attività Industriali sono state pari a 4,02 miliardi di dollari (in calo del 16%).Il flusso di cassa netto generato dalle attività operative è stato di 772 milioni di dollari e ilè stato di 451 milioni di dollari nel secondo trimestre del 2025."Sebbene in questo trimestre abbiamo, la resilienza e la dedizione del team CNH ci hanno permesso di gestirle in modo efficace e in linea con i nostri obiettivi - ha commentato il- Ci concentriamo sulle priorità strategiche delineate durante il nostro recente investor day per promuovere i nostri miglioramenti operativi e gli investimenti che offrono prodotti e tecnologie eccezionali per i nostri agricoltori e costruttori. Apprezziamo il supporto dei nostri fornitori mentre navighiamo in acque commerciali incerte e della nostra rete di concessionari che si impegna a offrire un servizio clienti senza pari, posizionando CNH per il successo a lungo termine".L'azienda continua a prevedere che nel 2025 le vendite al dettaglio globali saranno inferiori sia nei mercati delle macchine agricole che in quelli delle macchine per l'edilizia rispetto al 2024. I minori livelli di produzione e vendita avranno un impatto negativo sui margini del segmento. Tuttavia, gli sforzi in corso della società per ridurre i costi operativi mitigheranno parzialmente l'erosione dei margini. La società, tra cui un utile per azione rettificato tra 0,50 e 0,70 dollari.