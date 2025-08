Giù le Piazze del Vecchio Continente. A Milano rally di Campari

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, che scambia in netto calo, in accordo con gli altri Listini continentali, dopo la chiusura al ribasso di Wall Street, dove la cautela ha prevalso sul sentiment degli investitori, in attesa del dato sul mercato del lavoro americano, in arrivo oggi pomeriggio.Intanto, il Presidente americano Donaldai paesi partner, sia quelli con cui ha concluso accordi commerciali specifici, sia quelli con cui non ha concluso alcun accordo (in questo caso sono applicati dazi maggiorati). L'accordo Stati Uniti-Europa sui dazi regge, sarà applicata una tariffa del 15%.L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,141. Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 3.294,4 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la seduta poco sotto la parità con una variazione negativa dello 0,54%.In deciso rialzo lo, che si posiziona a +108 punti base, con un forte incremento di 27 punti base, mentre il BTP con scadenza 10 anni riporta un rendimento del 3,72%.sensibili perdite per, in calo dell'1,62%, si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,52%; in apnea, che arretra dell'1,97%. Sessione da dimenticare per la Borsa italiana, con ilche sta lasciando sul terreno l'1,78%; sulla stessa linea, profondo rosso per il, che retrocede a 42.765 punti, in netto calo dell'1,71%.tra i titoli del FTSE MIB a mostrare un buon guadagno,ottiene un +7,56%, forte dei risultati di bilancio annunciati ieri a mercati chiusi. Il titolo trova assist anche dagli analisti Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,90%.Tonfo di, che mostra una caduta del 3,82%.Soffre, che evidenzia una perdita del 3,11%.Preda dei venditori, con un decremento del 2,91%.Tra i(+2,30%),(+1,99%),(+1,83%) e(+1,65%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -5,24%.Lettera su, che registra un importante calo del 4,47%.