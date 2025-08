Otofarma verso debutto in Borsa con capitalizzazione di 31 milioni di euro. Invitalia nel capitale

Alantra

(Teleborsa) -, tra le principali aziende italiane nel settore della cura dell'udito, è pronta a sbarcare a Piazza Affari con unadi circa 31,1 milioni di euro (32,1 milioni di euro in caso di integrale esercizio dell'opzione di greenshoe), dopo aver9,5 milioni di euro in aumento di capitale (10,5 milioni di euro con il milione di euro dall'eventuale esercizio dell'opzione di greenshoe). Ildi collocamento è stato pari a 5,40 euro per azione (più o meno a metà della forchetta individuata in precedenza di 5-5,75 euro). Ilè al 30,51% (32,74% in caso di integrale esercizio dell'opzione di greenshoe).L'è prevista per il 4 agosto, con il debutto su Euronext Growth Milan (EGM) nei giorni successivi.è Euronext Growth Advisor (EGA),è lo Specialist.Ilè composto da: Gennaro Bartolomucci, Presidente del Consiglio di Amministrazione; Giovanna Incarnato Bartolomucci, Amministratrice delegata; Anna Incarnato Bartolomucci, Amministratrice; Giulia Simone, Amministratrice; Enrico Bartolomucci, Amministratore; Anna Arcoleo, Amministratrice; Rosario Sciacca, Amministratore; Angela Donvito, Amministratrice indipendente.L'dopo l'ammissione (prima dell'eventuale esercizio dell’opzione di greenshoe) è composto da: Bartolomucci Holding S.r.l. al 69,49% del capitale sociale; Axon Partners Group al 10,30% del capitale sociale; Invitalia (Tramite Fondo Cresci al Sud) al 6,63% del capitale sociale; Algebris Investments al 5,79% del capitale sociale. Il mercato avrà in mano il 7,80% del capitale sociale.Fondata nel 2016 su iniziativa di Gennaro Bartolomucci, Otofarma è attiva nelladi apparecchi acustici professionali. La società ha internalizzato il processo produttivo degli apparecchi acustici, riuscendo ad offrire soluzioni completamente personalizzate ai suoi pazienti. Otofarma distribuisce i suoi prodotti principalmente attraverso il canale farmacia, con una copertura capillare del territorio italiano.Otofarma ha chiuso il 2024 pro-forma con undi 15,9 milioni di euro, in crescita del 30,1% rispetto all'anno precedente, e undi 3 milioni di euro, con un margine sul valore della produzione pari al 18,7%. La posizione finanziaria netta al 2024 pro-forma era pari a 0,4 milioni di euro. La società genera il 100% dei ricavi in Italia. Al 31 maggio 2025, la società ha registrato ricavi netti per circa 6,9 milioni di euro, in crescita di circa il 20% rispetto all'anno precedente.