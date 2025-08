Wall Street in netto calo dopo dati deludenti sul mercato del lavoro e nuovi dazi

Apple

(Teleborsa) -dopo che un debole rapporto sull'occupazione statunitense ha rafforzato le scommesse sui tagli dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve.Laa luglio e i dati del mese precedente sono stati rivisti drasticamente al ribasso. Gli occupati non agricoli sono aumentati di 73.000 unità a luglio, dopo un aumento rivisto al ribasso di 14.000 unità a giugno, in base agli attesi dati pubblicati dal Bureau of Labor Statistics . Gli analisti si aspettavano un aumento degli occupati di 106 mila unità, dopo l'aumento di 147.000 unità registrato a giugno. Il tasso di disoccupazione è salito a 4,2% da 4,1% a giugno.Intanto, i membri del FOMC- che hanno votato contro la decisione di mantenere i tassi fermi mercoledì - hanno espresso preoccupazione per il fatto che l'esitazione dei responsabili politici ad abbassare il costo del denaro potesse rischiare di danneggiare inutilmente il mercato del lavoro.Ieri il presidente statunitense Donald Trump ha annunciato una. I mesi di negoziati si sono conclusi con nuovi tassi sostanzialmente in linea o inferiori a quelli del 2 aprile. Tuttavia, ci sono stati alcuni shock, come un'aliquota punitiva del 39% per le importazioni dalla Svizzera e un aumento al 35% su alcuni beni canadesi.Trump ha anche proseguito nei suoi attacchi contro il numero uno della banca centrale statunitense,se Jerome Powell non abbassa i tassi di interesse.Sul fronte delle, ieri seraha rilasciato la sua più rapida crescita trimestrale dei ricavi in oltre tre anni, superando ampiamente le stime di Wall Street, mentreha previsto un utile operativo inferiore alle aspettative e una crescita delle vendite inferiore a quella dei suoi concorrenti nel cloud.Prima della campanella sono arrivate indicazioni dal, con i colossiche hanno registrato risultati migliori del previsto.Guardando ai, flessione dell'1,16% sul: l'prosegue in tal modo una serie negativa, iniziata lunedì scorso, di cinque ribassi consecutivi; sulla stessa linea, perde terreno l', che retrocede a 6.259 punti, ritracciando dell'1,28%. In discesa il(-1,46%); sulla stessa linea, negativo l'(-1,28%).