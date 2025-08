Clessidra Factoring chiude 1° semestre con utile in crescita a 3,1 milioni euro

(Teleborsa) -(Gruppo Clessidra) ha chiuso il primo semestre con risultati in crescita e in parte superiori agli obiettivi del Piano Industriale.di periodo è stato pari a(+61% sul precedente esercizio).Ilammonta arispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Il monte crediti ha raggiunto i 306 milioni di euro, (+38% rispetto al 30 giugno 2024); glsono stati pari adi euro (+40% rispetto allo scorso anno). Il numero dei clienti operativi è pari a 265 mentre il numero di debitori con monte crediti in gestione al 30 giugno è di circa 1.500 controparti. Al 30 giugno 2025 ilè stato pari adi euro (+38% anno su anno), grazie alla crescita dei volumi e all’ottimizzazione delle fonti di funding."Nel primo semestre abbiamo realizzato dei risultati molto soddisfacenti, superando la maggior parte degli obbiettivi del Piano Industriale. Il nostro contributo e sostegno sono sempre più determinanti nelle situazioni di crisi aziendale nelle quali interveniamo. Grazie ad un approccio veloce, dinamico e flessibile, abbiamo raggiunto ottimi risultati sia in termini di volumi che di redditività e qualità del credito", commenta, CEO di Clessidra Factoring.si attesta a. Continua ad essere buona la: sofferenze e inadempienze probabili sono oggetto di un’attenta gestione e complessivamente il loro peso è risultato pari allo 0,7% degli impieghi netti, in riduzione rispetto al 2,8% dell’anno precedente grazie anche ad un aumento delle coperture rispetto al 2024. Al 30 giugno 2025 il ROE annualizzato si è attestato al 17,6% mentre il Total Capital Ratio è pari al 12,6%.