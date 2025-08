Mercati europei in rimonta. Piazza Affari guida rialzi con banche

BP

(Teleborsa) -a metà seduta, beneficiando di ricoperture dopo le pesanti vendite subite venerdì scorso. A sostenere i Listini continentali concorronoLe preoccupazioni suinon sono svanite, ma si guarda con meno preoccupazione alla scadenza del 7 agosto, così come si leggono i pessimi dati delnell'ottica di un probabilea settembre.Nel frattempo, le banche beneficiano dei, annunciati dall'EBA, mentre il comparto petrolifero si avvantaggia dell'ultimoe della maxi scoperta annunciata dalla britannicaLieve calo dell', che scende a quota 1,157. L'è sostanzialmente stabile su 3.358 dollari l'oncia. Giornata da dimenticare per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia a 66,2 dollari per barile, con un ribasso dell'1,67%.Sale molto lo, raggiungendo +107 punti base, con un deciso aumento di 24 punti base, mentre il BTP con scadenza 10 anni riporta un rendimento del 3,64%.tonicache evidenzia un bel vantaggio dell'1,23%, performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,26%, e in luce, con un ampio progresso dello 0,77%.Pioggia di acquisti sul listino milanese, che mostra un guadagno dell'1,76% sul; sulla stessa linea, giornata brillante per il, che avanza a 43.170 punti. Positivo il(+1,48%); sulla stessa tendenza, in denaro il(+0,89%).di Milano, troviamo(+4,09%),(+3,30%),(+3,27%) e(+3,25%).La peggiore al momento è, che cede lo 0,90%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,61%.Tentenna, che cede lo 0,53%.Tra i(+9,66%),(+7,82%),(+5,28%) e(+3,88%).In ribasso, che cede il 4,38%.Vendite anche su, che soffre un calo dell'1,71% ed, che registra un ribasso dell'1,55%.Debole, che registra una flessione dello 0,91%.