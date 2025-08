Otofarma ammessa alle negoziazioni su EGM: debutto il 6 agosto

(Teleborsa) - Il gruppo Otofarma - con oltre 30 anni di esperienza nel settore dell’hearing care, leader nella produzione di apparecchi acustici distribuiti principalmente attraverso il canale farmaceutico - ha concluso con successo il processo di quotazione e di averOtofarma alle negoziazioni sul mercato Euronext Growth Milan (EGM).La data prevista di2025.Ilè avvenuto esclusivamente attraverso un aumento di capitale, rivolto a investitori istituzionali e professionali per complessive n. 1.947.000 azioni ordinarie, inclusive dell’eventuale integrale esercizio dell’opzione di greenshoe in aumento di capitale concessa da Otofarma, pari a n.190.500 azioni ordinarie. L’offerta si è completata ad un prezzo di € 5,4 per azione, per un controvalore complessivo di € 10.513.800,00 (in caso di integrale esercizio dell’opzione greenshoe).Ladella Società alla data di avvio delle negoziazioni sarà pari a € 32,1 milioni assumendo l’integrale esercizio dell’opzione greenshoe e il capitale sociale sarà composto da 5.947.000 azioni ordinarie.Ildella società è pari a circa il 32,74% del capitale sociale dell’Emittente calcolato sulla totalità delle azioni emesse dalla società assumendo l’integrale esercizio dell’opzione greenshoe. Ipotizzando il mancato esercizio dell’opzione greenshoe il flottante sarà pari a circa il 30,51% del capitale sociale dell’Emittente.Il collocamento ha registrato una, con una forte partecipazione di investitori istituzionali di primario standing, sia italiani che esteri (circa 50% della raccolta totale). Nell’ambito del collocamento, tre soggetti istituzionali hanno aderito all’offerta sottoscrivendo quote superiori al 5% del capitale sociale dell’emittente. In particolare, Axon Partners Group SA deterrà a seguito dell’offerta una partecipazione pari al 9,97% del capitale sociale dell’Emittente (ipotizzando l’integrale esercizio dell’opzione greenshoe), il fondo Cresci al Sud, gestito da Invitalia, deterrà il 6.42% del capitale sociale e Algebris Investments, deterrà il 5,60%.“Voglio esprimere la mia gratitudine a tutti coloro che, fino a oggi, hanno creduto nella nostra azienda”, commenta. “La, che intendiamo condividere con nuovi soci e azionisti. Continueremo a investire perché tutti i nostri pazienti attuali e futuri possano accedere e continuare a usufruire delle migliori cure. Innovazione e tecnologia, personalizzazione dei dispositivi e dei servizi, capillarità del nostro network e accessibilità: questi sono i pilastri della nostra offerta, su cui consolideremo la nostra posizione di leader del settore".Nata nel 2016 e con oltre 12mila dispositivi venduti nel corso del 2024, Otofarma ha chiuso il bilancio 2024 con ricavi pro-forma pari ad € 15,1 milioni, in sensibile crescita (+29%) rispetto agli € 11,7 milioni realizzati nel 2023, con un EBITDA pro-forma pari ad € 3,0 milioni e un margine del 19,7% sul fatturato. Un risultato che conferma un tasso di crescita annuale composto (CAGR) degli ultimi cinque anni superiore al 30% per Otofarma S.p.A.. Il Gruppo è il tra i principali produttori italiani di apparecchi acustici, nonché pioniere della scelta del canale distributivo delle farmacie – sono più di 4.000 quelle affiliate – e nell’utilizzo dei servizi di Telemedicina Audiologica in farmacia. Alla rete di farmacie si affianca anche la vendita diretta con un network di punti vendita previsti in crescita nei prossimi anni.che cerchiamo nei nostri investimenti”, ha commentato, leading investor nell’IPO di Otofarma e primo investitore istituzionale. “In questo contesto, l’expertise e la comprovata esperienza di Axon saranno determinanti per supportare il percorso di crescita dell’azienda nei prossimi anni”.