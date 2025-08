Piazza Affari guida la rimonta in Europa. Bene le banche

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, che avvia la settimana con il piede giusto,. I mercati del Vecchio Continente sembrano desiderosi didella scorsa settimana, che hanno fatto bruciare 269 miliardi di capitalizzazione nel complesso ai principali Listini europei.Restano ovviamente le incertezze relative all', così come i segnali di, sanciti dall'indebolimento del mercato del lavoro USA.L'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,34%. Seduta in frazionale ribasso per l', che lascia, per ora, sul parterre lo 0,24%. Lieve aumento per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un rialzo dello 0,45%.Sale molto lo, raggiungendo +109 punti base, con un deciso aumento di 26 punti base, mentre il BTP con scadenza 10 anni riporta un rendimento del 3,71%.sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,69%, senza spunti, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi, e guadagno moderato per, che avanza dello 0,58%.Seduta positiva per il listino milanese, che mostra un guadagno dell'1,31% sul; sulla stessa linea, ilcontinua la giornata in aumento dell'1,27%.Positivo il(+0,99%); con analoga direzione, in frazionale progresso il(+0,69%).di Milano si trovano le banche anche per effetto delcondotti dall'Autorità europea. Fra i migliori oggi(+2,87%),(+2,55%) e(+2,26%).Sempre in battuta(+2,41%)Le più forti vendite su, che prosegue le contrattazioni a -1,99%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,63%.del FTSE MidCap,(+3,82%),(+3,48%),(+2,92%) e(+2,71%).In ribasso, che apre la seduta con -1,85% a causa di realizzi.Tentenna, che cede lo 0,68%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,65%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,58%.