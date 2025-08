Pioggia di acquisti a Wall Street

Dow Jones

(Teleborsa) - Wall Street continua la sessione in rialzo, proseguendo la rimonta dell'avvio, dopo il venerdì nero innescato dal caos dazi e dai dati deludenti sul mercato del lavoro americano. Numeri che hanno alimentato le aspettative di un taglio dei tassi da parte della Fed a settembre: tasso di disoccupazione ancora relativamente contenuto, al 4,2%, ma la crescita occupazionale si sta indebolendo.Ilavanza a 44.147 punti, interrompendo la serie di cinque ribassi consecutivi, iniziata lunedì scorso; sulla stessa linea, in rialzo l', che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 6.323 punti. Balza in alto il(+1,74%); sulla stessa tendenza, in rialzo l'(+1,41%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori(+2,24%),(+2,13%) e(+1,53%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -0,55%.Al top tra i(+2,46%),(+2,19%),(+2,15%) e(+2,14%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -0,73%.Tra idel Nasdaq 100,(+26,23%),(+4,08%),(+3,90%) e(+3,86%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -11,47%.Calo deciso per, che segna un -2,57%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,32%.